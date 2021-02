Apex Legends: Saison 8 - Chaos gestartet

"Passive Fähigkeit: Grenadier - Fuses mechanischer Arm wirft Sprengkörper weiter, schneller und präziser. Fuse kann außerdem mehr Granaten pro Inventarslot stapeln als andere Charaktere.

Taktische Fähigkeit: Knöchelknacker - Fuse platziert eine Streubombe, die sich in mehrere kleine Minen aufteilt.

Ultimative Fähigkeit: Die Mutter aller Raketen - Fuse holt seinen Raketenwerfer "Wally" hervor, um eine Rakete abzufeuern, die das Ziel mit einem Ring aus Feuer umgibt."

In Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) ist Saison 8 - Chaos gestartet worden - passend zum zweiten Geburtstags des Battle-Royale-Titels. Darin feiert mit Walter "Fuse" Fitzroy, einem Söldner von Salvo, die 16. Legende ihr Arenadebüt. Fuse bringt seinen neuen 30-30 Repeater und neue Objekte wie Gold-Magazine (Waffenaufsatz) mit, mit denen die verstauten Waffen stets geladen sind. Außerdem darf man eine zerstörte Variante der Königsschlucht erkunden. Einen neuen Battle Pass gibt es ebenfalls.Die Fähigkeiten von Fuse sind:Zudem wirft Game Director Chad Grenier in einem Blogbeitrag auf die letzten beiden Jahre von Apex Legends zurück.Apex Legends (Saison 8 - Chaos) ist auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Origin und Steam verfügbar. Die Switch-Version, die in Zusammenarbeit mit Panic Button entsteht, wird am 9. März 2021 folgen ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Saison 8 Chaos BattlePassTrailer