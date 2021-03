Apex Legends: Auflösungen und Bildrate der Switch-Version

Im Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu haben Respawn Entertainment und Panic Button über die Switch-Umsetzung von Apex Legends ( ab 12,98€ bei kaufen ) geplaudert. Dabei befasste sich das Gespräch laut Nintendo Everything auch mit einem unausweichlichen Thema: der Technik. Also lieferten die Entwickler die entsprechenden Daten, was man hinsichtlich Auflösung und Bildrate von dem Battle-Royale-Shooter auf Nintendo Hybrid-Konsole erwarten darf: Nach Angaben von Andy Boggs, dem technischen Leiter bei Panic Button, läuft Apex Legends im TV-Betrieb mit einer Auflösung von 720p. Ist man im Handheld-Modus unterwegs, wird die Auflösung auf 576p reduziert. In beiden Varianten soll die Darstellung in 30 Bildern pro Sekunde erfolgen.Die Switch-Umsetzung von Apex Legends ist ab dem 9. März kostenlos über den eShop erhältlich.Letztes aktuelles Video: ChaostheorieSammelEventTrailer