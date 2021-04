Apex Legends: Vermächtnis: Verfrühter Trailer zum Start der nächsten Saison

Auch wenn die Legacy-Saison in Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) erst am 04. Mai 2021 starten wird, haben EA und Respawn Entertainment bereits den Launch-Trailer veröffentlicht (siehe unten). In Apex Legends: Legacy (Vermächtnis) feiert die neue Legende "Valkyrie" ihre Premiere. Sie verfügt über ein Jetpack und kann Raketen auf ihre Feinde niederregnen lassen.Neben der neuen Legende wird mit dem Bocek-Bogen eine neue Waffe eingeführt, die auf mittlerer Distanz enormen Schaden verursachen kann. Außerdem wird die Stadt Olympus von einer Plage mit überbordenden Wurzeln heimgesucht. Die Karte wird also größere Änderungen spendiert bekommen. Auch ein neuer Battle Pass und ein neuer Ranglistenmodus sind geplant.Apex Legends: Legacy erscheint am 04. Mai 2021 für das Battle-Royale-Spiel (Free-to-play) auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch und PC über Origin und Steam.Letztes aktuelles Video: Vermächtnis LaunchTrailer