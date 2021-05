Apex Legends: Vermächtnis: Valkyrie zeigt ihre Fähigkeiten und ihr Jetpack

"Passiv: VTOL-Düsen - Spieler nutzen Valkyries Jetpack, um neue oder hoch gelegene Positionen einzunehmen und ihre Gegner auszukundschaften. Der Düsen-Treibstoff ist begrenzt, füllt sich aber im Laufe der Zeit wieder auf.

Taktisch: Raketenschwarm - Valkyrie feuert einen Schwarm aus Raketen ab, die den Feind verletzen und irritieren.

Ultimativ: Himmelssprung - Damit heben Spieler ab, um große Entfernungen zu überwinden - und können sogar ihr gesamtes Squad in Sicherheit bringen."

Respawn Entertainment und EA haben die neue Legende Valkyrie näher vorgestellt, die am 04. Mai 2021 ihren Einstand in Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) (Vermächtnis) auf PC und Konsolen feiern wird. Valkyrie - als Tochter des Apex Predators Viper - verfügt über ein Jetpack und kann Raketen auf ihre Feinde niederregnen lassen.Fähigkeiten von Valkyrie:Apex Legends: Vermächtnis bietet außerdem den permanenten 3-gegen-3 Arenen-Modus ( zum Angespielt-Bericht ), den Bocek-Bogen als weitere Waffe, ein Karten-Update für Olympus und einen neuen Battle Pass. Das Update erscheint am 04. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam.Letztes aktuelles Video: Vermächtnis Valkyrie CharakterTrailer