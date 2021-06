Apex Legends: Spiel-Gebühr als Lösung im Kampf gegen Cheater?

Alternatively: What if buying one Battle Pass got you access to ranked forever?



— Ryan K. Rigney (@RKRigney) June 4, 2021

Die zahlreichen Cheater, die ehrlichen Spielern plattformübergreifden zunehmend den Spaß am Battle-Royale-Shooter Apex Legends ( ab 12,98€ bei kaufen ) rauben, bereiten auch Entwickler Respawn Entertainment weiterhin Kopfschmerzen. Daher hat Community-Manager Ryan K. Rigney bei Twitter Umfragen gestartet, um mögliche Lösungsansätze zu skizzieren, wie man unfaire Spieler von den Online-Schlachtfeldern und insbesondere den gewerteten Partien vergraulen könnte.So stellt er die Frage in den Raum, ob der Kauf eines Battle Pass den Nutzern für immer Zugang zu Ranglisten-Spielen gewähren sollte. Dabei sprachen sich von mehr als 42.000 Teilnehmern 56,7 Prozent dafür und 29,5 Prozent dagegen aus. In einer zweiten Frage wollte Rigney wissen, ob man für die Teilnahme an Ranglisten-Spielen generell eine Gebühr verlangen sollte, wie es mittlerweile bei Counter-Strike: Go praktiziert wird. 47,2 Prozent würden die Idee begrüßen, 34 Prozent stünden derartigen Plänen dagegen ablehnend gegenüber.Man lotet bei Respawn also aus, welche möglichen Anpassungen im Kampf gegen Cheater möglich wären - und wie sie bei der Community ankommen würden. Sollte Respawn die Pläne umsetzen, müssten sich ertappte Cheater immer wieder einen neuen Battle Pass kaufen oder anderweitig zahlen, um erneut an gewerteten Spielen teilzunehmen. Die Theorie: Der Spaß am betrügen könnte irgendwann zu kostspielig werden und Cheater könnten folglich die Lust daran verlieren. Andererseits müssten dann auch ehrliche Nutzer zahlen - und das nur, weil manche nicht nach den Regeln spielen.Es bleibt abzuwarten, ob Respawn tatsächlich solche Maßnahmen ergreift oder noch alternative Wege findet, um der Cheater-Invasion in Apex Legends erfolgreich Einhalt zu gebieten.Letztes aktuelles Video: Vermächtnis BattlePassTrailer