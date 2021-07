Apex Legends: "Entstehung" mit der Legende "Seer" beginnt am 3. August

"Neue Legende Seer: Seer ist ein geheimnisvoller Außenseiter, der eine neue Methode bietet, Feinde zu sehen. Seine Fähigkeiten sind ein seltener Anblick, wenn er seine Sensoren und Drohnen mit chirurgischer Präzision zur Jagd einsetzt.

Neue Waffe Rampage LMG: Ramparts neueste Erfindung, der Rampage LMG, ist durchschlagskräftig und kann mit einer Ladung Thermitgranaten eine höhere Feuerrate erzielen.

Karten-Update von Rand der Welt: Hammond wandelt Rand der Welt kontinuierlich um, sodass sich bei der Überarbeitung der Karte für Entstehung einige der beliebtesten POIs deutlich verändert haben.

Ranglisten-Arenen: Apex Legends führt Ranglisten-Arenen ein, mit denen sich Spielende in Arenen oder im Battle Royale erstmals als Apex Predator beweisen oder zeigen können, dass sie beides beherrschen und der ultimative Champion sind.

Neue Arenen: Die Arenen-Kartenrotation erhält eine weitere Aktualisierung mit drei neuen POIs, die während der Saison rotieren werden: Hügel, Kuppel und Oase."

Am 03. August 2021 wird die nächste Saison mit dem Titel "Entstehung" in Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) eingeläutet. "Entstehung" umfasst die neue Legende "Seer", die Waffe "Rampage LMG", Ranglisten-Arenen und weitere Veränderungen der Karte "Rand der Welt".Features laut Hersteller:EA: "Apex Legends: Entstehung bringt außerdem einen neuen Battle Pass mit limitierten Skins und Belohnungen, den Spielende freischalten können, indem sie Herausforderungen abschließen und aufsteigen - und das alles, sobald Entstehung am 03. August für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erscheint."