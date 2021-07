Apex Legends: Seer zeigt seine Fähigkeiten

"Passiv: Herzsucher - Spielende können Gegner in einem Radius von bis zu 75 Metern hören und visualisieren, wenn diese anvisiert werden.

Taktisch: Zentrum des Interesses - Sendet Mikrodrohnen, die eine verzögerte Druckwelle erzeugen, die Wände durchdringen und Gegner stören sowie enthüllen.

Ultimativ: Offenbarung - Erzeugt eine Sphäre von Mikrodrohnen, die im Wirkungsbereich die Position von sich schnell bewegenden oder ihre Waffen abfeuernden Gegnern anzeigt."

EA und Respawn haben Seer, die nächste Legende aus Apex Legends ab 12,98€ bei kaufen ) , näher vorgestellt. Am 03. August greift er als 18. Legende in die Spiele ein. Damit hat sich der ursprünglich aus acht Legenden bestehende Kader von Charakteren mehr als verdoppelt."Seit seiner Geburt galt Obi Edolasim als verflucht und war ein Außenseiter. Allein seine Familie glaubte an sein einzigartiges Potenzial und machte ihn zunächst zu einem Künstler und nun zu einer Legende. Mittels seiner Mikrodrohnen erkennt dieser Meister des Hinterhalts Möglichkeiten, die andere Legenden übersehen, und nutzt sie auf möglichst schöne Art und Weise."Mit der Veröffentlichung am 03. August führt Apex Legends: Entstehung außerdem Ranglisten-Arenen, neue rotierende Arenen-Karten, die Waffe "Rampage LMG" und weitere Veränderungen der Karte "Rand der Welt" ein.Letztes aktuelles Video: Triff Seer | CharakterTrailer