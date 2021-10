Apex Legends: Flucht: Neue Karte, Ash als Legende und mehr

"Neue Karte - Sturmpunkt: Sie wirkt zwar malerisch, aber die unberührten Strände und das kristallklare Wasser sind nur das Auge eines Sturms. Es gibt jede Menge wilde Prowler sowie eine neue Art von feindlichem Schwarm aus Giftspinnen und der aufziehende Sturm heizt die Spannung in der Luft noch weiter an. Legenden sind eingetroffen und werden neue Wege finden, die diversen POIs der Karte zu erkunden. Dazu gehören Inselgruppen, Lager im Dschungel und eine Basis in einem riesigen Berg, der höchste zugängliche Ort, den es bislang auf einer Karte von Apex Legends gegeben hat.

Neue Legende - Ash: Ein Simulakrum der Frau, die einst Dr. Ashleigh Reed war. Ash erkennt überall den Tod, ergreift Gegner mit elektrischen Fallen, die sie bewegungsunfähig machen und erzeugt Risse im Raum, was weitere Opfer fordert.

Neue Waffe - C.A.R-MP: Eine flexible Waffe, die leichte und schwere Munition abfeuern kann. Die Maschinenpistole „Combat Advanced Round“ ist vollautomatisch und hat einen ordentlichen Rückstoß - einige Legenden erinnern sich bestimmt noch an die Vergangenheit dieser Waffe."

EA und Respawn Entertainment haben die neuen Inhalte von Apex Legends: Flucht vorgestellt. Die neue Saison beginnt am 2. November und umfasst die neue Karte "Sturmpunkt", die Legende Ash, eine neue Waffe sowie einen weiteren Battle Pass mit limitierten Skins und Belohnungen. Ab dem 2. November erscheint Apex Legends: Flucht auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam - inkl. einer Ranglistensaison.