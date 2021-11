Apex Legends: Wann kommen die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X?

Entries for "XB5" - internal codename for next-gen Xbox, were added in the 11.0 patch, suggesting next-gen release getting very close. This and entries for the PS5 gamepad in a hotfix late last season. pic.twitter.com/NCDudMLYD1



— Shrugtal (@shrugtal) November 16, 2021

Apex Legends ( ab 12,98€ bei kaufen ) lässt sich dank Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S spielen. Dennoch darf man wohl davon ausgehen, dass Entwickler Respawn an entsprechenden Next-Gen-Versionen arbeitet - auch wenn entsprechende Gerüchte in der Vergangenheit traditionell nicht kommentiert wurden. Allerdings sieht es derzeit trotz unterschiedlicher Annahmen eher danach aus, dass die geplanten Verbesserungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erst 2022 zur Verfügung stehen werden: In den Spieldaten des Battle-Royale-Shooters von Publisher EA haben Dataminer weitere konkrete Hinweise auf die Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft gefunden, die auf einen anstehenden Release hindeuten.Zu den Entdeckungen im aktuellen Patch gehörte mit „XB5“ unter anderem der interne Codename für die Xbox Series X|S. Im Oktober wurden außerdem bereits Zeilen für den DualSense-Controller der PS5 ausfindig gemacht. Respawn Entertainment möchte in der Next-Gen-Version von Apex Legends einen Performance-Modus anbieten, mit dem das Spiel in 120 FPS wiedergegeben werden kann. Darüber hinaus ist ein Qualitäts-Modus mit 4K und 60 FPS vorstellbar. Der in der Community bekannte Leaker ThordanSmash spekuliert derzeit, dass die neue Version zum Start von Season 12 im Battle-Royale-Shooter erscheinen könnte. Anfang Februar 2022 feiert Apex Legends zudem sein zweijähriges Jubiläum.Letztes aktuelles Video: FluchtGameplayTrailer