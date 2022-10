Apex Legends: Neue trans Legende Catalyst kommt in Season 15 dazu

Apex Legends: Kurzfilm stellt Catalyst ins Rampenlicht

Mehr Repräsentation für die LGBTQIA+-Community





Everyone deserves a chance to rise. Meet @Melizande, the voice of Catalyst. pic.twitter.com/0U6s7XDc3U



— Respawn (@Respawn) October 17, 2022

Es steht eine Mondfinsternis bevor! Apex Legends bringt bald das Eclipse-Update und damit auch eine brandneue Legende ins Spiel: Die trans Heldin Tressa Smith alias Catalyst.Einen ersten Auftritt bekommt die neue Legende bereits im Kurzfilm Stories from the Outlands: Last Hope, ihre Fähigkeiten hat man aber noch nicht enthüllt. Spielbar ist Catalyst dann ab dem 1. November, wenn Apex Legends durch das Eclipse-Update bereichert wird.Wer mehr über Catalysts Hintergrundgeschichte erfahren will, wird im erwähnten Video fündig. Dort erzählt die neue Legende ihrer Kollegin Rampart ein bisschen über ihre Vergangenheit, in der sie mit einer Freundin versucht, Cleo, den Mond von Boreos, vor den mechanischen Minenarbeitern von Hammond Robotics zu beschützen.Auch wenn Catalysts Fähigkeiten im Kurzfilm nicht einmal angedeutet werden, heißt es auf der offiziellen Website : „Die erfahrene Terraformerin und defensive Zauberin Tressa Smith nutzt ihre bemerkenswerte Kontrolle von Ferrofluid, um das Schlachtfeld zu manipulieren.“ Passt also auf, dass Catalyst euch nicht den Boden unter den Füßen wegzieht.Catalyst ist nicht der erste LGBTQIA+-Charakter (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersexual, Asexual), mit dem sich queere Spieler in Apex Legends identifizieren können: Die Legende Bloodhound ist beispielsweise nicht-binär . Synchronsprecherin Allegra Clarke schilderte damals in einem Interview , dass viele trans und nicht-binäre Person sich bei ihr gemeldet und für die Repräsentation bedankt hatten.Auch bei Catalyst wolle man daher alles richtig machen. Laut GamesRadar hat sich Entwicklerstudio Respawn Entertainment mit der amerikanischen Nichtregierungsorganisation GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) und deren trans Mitarbeitern zusammengesetzt, um die Repräsentation von Catalyst so passend und respektvoll wie möglich zu gestalten.Catalysts Synchronsprecherin Meli Grant hatte sich auf Twitter im Rahmen der Enthüllung bei Respawn überschwänglich bedankt: „Ich bin die düstere trans Legende, vor der euch eure Eltern gewarnt haben. Ich bin Catalyst. Es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit ausdrücken oder einfangen könnten, wie viel mir dieser Charakter, diese Geschichte, diese Familie bedeuten.“