Apex Legends: EA will in Zukunft noch stärker gegen Cheater vorgehen

Apex Legends: Cheater verursachen ein toxisches Spielfeld

Die meistgenutzte Nachricht zwischen Spielern ist positiver Natur

Toxische Spieler und Cheater sind in vielen Multiplayer-Titeln ein großes Problem, da ist auch das von EA veröffentlichte und von Respawn Entertainment entwickelte Battle Royale Apex Legends keine Ausnahme. Bereits im Februar 2022 stellte EA deshalb einige Maßnahmen vor , wie man gegen diese beiden spielverderbenden Gruppen vorgehen wolle. Statt direkten Sperren verschickte man an beleidigende Spieler beispielsweise persönliche E-Mails. Nun habe man jedoch herausgefunden, wie man effektiv Toxizität reduziert und dabei spielen Cheater eine wesentliche Rolle.Auskunft über die neuen Erkenntnisse gibt Chris Bruzzo, Chief Experience Officer bei EA und Initiator des Positive Play Program, in einem Interview mit IGN . Dabei spricht er nicht nur über das Programm selbst, was man damit bereits erreicht und was man zukünftig noch damit vorhabe, sondern geht auch auf die Verbindung von Toxizität und Cheatern ein:„Wir haben herausgefunden, dass wenn Spiele Bugs oder Cheater haben, wenn es also kein gutes Anti-Cheat-Programm gibt oder das nicht hinterherkommt, vor allem in kompetitiven Spielen, dass das eine der Wurzeln ist, die hinter einem großen Bestandteil von Toxizität stechen, nämlich wenn Spieler das Gefühl haben, die Rahmenbedingungen sind unfair.“„Dass sie nicht unter fairen Bedingungen antreten können. Und was dann passiert, ist, dass sie wütend werden. Weil man auf einmal merkt, dass es andere gibt, die die Regeln brechen und das Spiel dieses Verhalten nicht kontrolliert. Aber man liebt das Spiel und hat viel seiner Zeit und Energie da hineingesteckt. Es ist so ärgerlich.“„Deshalb haben wir die Aufgabe priorisiert, uns um Cheater zu kümmern, als einer der besten Wege, die Toxizität in Spielen zu reduzieren“, schließt Bruzzo seine Aussagen zu Cheatern. Die Effektivität dieser Maßnahme soll vor allem beim Battle Royale Apex Legends aufgefallen sein, wo man zusätzlich mit einer künstlichen Intelligenz Spielernamen kontrolliert, um toxische Beispiele zu sperren.Die Konsequenz der Maßnahmen? Ein positives Umfeld für alle Spieler. Dass das Wirkung zeigt, beweist auch der am häufigsten zwischen Spielern ausgetauschte Text in Apex Legends: GG. Die Abkürzung steht für „Good Game“, bedeutet also übersetzt „Gutes Spiel“ und wird häufig entweder am Ende eines Matches geschrieben, um sich für eine faire Partie zu bedanken.Apropos Dank: Auch die Worte „Thank You“ erfreuen sich reger Beliebtheit und wurden 2022 mehr als eine Milliarde Mal in Apex Legends verwendet, wie Bruzzo berichtet. EA ist aber nicht das einzige Unternehmen, dass gegen Cheater und toxische Spieler vorgeht: Ubisoft und Riot Games haben sich beispielsweise zusammengetan , um in ihren Gaming-Communities die faulen Früchte auszusieben.