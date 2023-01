Apex Legends: Neues Event Hingerissen lockt zum Jahresbeginn

Apex Legends: Alle Infos zum Event "Hingerissen"

Kampf gegen Cheater und Season 16

Kaum ist Weihnachten vorbei und das neue Jahr hat begonnen, da läutet Entwickler Respawn Entertainment bereits das nächste Event in Apex Legends ein.Genauer gesagt geht es am 10. Januar 2023 mit dem Event "Hingerissen" los, bei dem euch nicht nur neue kosmetische Objekte erwarten. Stattdesen kehrt mit "Kontrolle" auch ein befristeter Modus zurück, bei dem ihr ausnahmsweise mal kein klassisches Battle Royale-Match erlebt.Das neue Event für Apex Legends beginnt am 10. Januar 2023 und dauert insgesamt zwei Wochen. Der finale Schuss fällt somit am 24. Januar. In der Zeit erwarten euch 24 kosmetische Belohnungen, die es nur während des Events gibt. Unter anderem sind legendäre Skins für Vantage, Seer, Mad Maggie und Mirage dabei. Falls ihr alle Belohnungen sammelt, erhaltet ihr außerdem sofort Seers neues Erbstück mit dem Namen Showstopper.Falls ihr aber über nicht genügend Materialien oder Echtgeld-Währung verfügt, dann geht ihr bei dem Event nicht gänzlich leer aus. Denn in den zwei Wochen kehrt der Spielmodus "Kontrolle" zurück, den die Entwickler mittlerweile regelmäßig zu Events aus dem Archiv kramen.In Kontrolle kämpfen Teams mit jeweils neun Spielern um drei Kontrollpunkte auf speziellen Maps. Anders als gewohnt müsst ihr hier keinen Loot einsammeln, sondern euch erwartet ein fast schon klassisches Multiplayer-Shooter-Erlebnis. Es gibt unendlich Respawns und ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Waffen-Loadouts.Das Hingerissen-Event dürfte aller Voraussicht nach auch das letzte Event für die Season 15 in Apex Legends sein. Immerhin biegt die laufende Saison, in der es mit Catalyst eine neue Legende gab , gerade auf die Zielgerade ein. Im Februar dürfte anschließend die Saison 16 starten, zu der es bislang aber noch keine wirklichen Infos gibt.Darüber hinaus widmen sich Respawn und EA gemeinsam den Kampf gegen Cheater . Immerhin versauen die nicht gerade wenigen Spielern den Spaß im Battle Royale, weshalb die beiden Firmen immer wieder neue Wege suchen, um den Spielverderbern in Apex Legends auf den Zahn zu fühlen.Letztes aktuelles Video: FluchtGameplayTrailer