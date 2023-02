Apex Legends: Mobile-Version wird nach nur kurzer Zeit wieder eingestellt

Apex Legends Mobile: Überraschendes Aus für den Battle Royale-Ableger





Server-Shutdown am 1. Mai – Keine Erstattungen geplant

Nicht einmal ein ganzes Jahr ist es her, dass Publisher Electronic Arts das beliebte Battle RoyalealsVersion auf die Handys und Tablets holte. Nun wird es nach nur acht Monaten wieder eingestellt.Dies kündigt Entwickler Respawn Entertainment im Zuge eines Twitter-Posts an. Noch bis Mai soll der Titel spielbar sein, anschließend verschwindet er für immer in der Versenkung. Vorsorglich wurden bereits in-App-Käufe aus dem Mobile-Ableger verbannt.Dass Apex Legends Mobile so plötzlich wieder aus den App Stores verschwinden soll, überrascht nicht wenige. Neben der Tatsache, dass die Tablet- und Smartphone-Version des Battle Royale-Shooters nicht einmal ein ganzes Jahr lang überlebt hat, sondern auch, dass sie unter Spielern nicht unbeliebt zu sein schien, wirft Fragen auf. So ergeben die Store-Bewertungen ein durchweg positives Bild, Fans des Titels freuen sich nicht nur über das solide Gameplay, sondern auch die gute grafische Darstellung.Gründe für das "Scheitern" führen die Entwickler im Zuge ihres Posts selbst an. So sei Apex Legends Mobile zwar vielversprechend gestartet, jedoch blieb man hinter den eigenen Erwartungen an die Qualität und Inhalte des Spiels zurück. Auf der Grundlage dessen hätte man, in Einvernehmen mit allen Beteiligten, entschieden, das Spiel nicht mehr länger fortzuführen, wie Respawn schweren Herzens verkündet.In einem ausführlicheren Blog-Eintrag geben die Entwickler detaillierte Einblicke in den Prozess und erklären auch, wie es nun weitergehen soll. Demzufolge werden schon ab dem 1. Mai die Server von Apex Legends Mobile heruntergefahren.Bis zu diesem Tag kann der Titel aber in seinem vollen Umfang gespielt werden und in der uns wird nahegelegt, etwaige Währungen aufzubrauchen. So soll es nämlich keine Möglichkeit geben, sich bereits getätigte In-App-Käufe in der Zukunft erstatten zu lassen. Derweil sucht Entwickler Respawn Entertainment nach tatkräftigersein soll.Letztes aktuelles Video: FluchtGameplayTrailer