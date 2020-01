Chained Echoes: Deck13 übernimmt den Vertrieb des 16-Bit-Rollenspiels

Nachdem die Kickstarter-Kampagne von Chained Echoes vor fast genau einem Jahr mit mehr als dem doppelten des benötigten Betrags erfolgreich abgeschlossen wurde, hat Deck13 das 16-Bit-Rollenspiel jetzt unter seine Fittiche genommen, wie der Publisher selbst mitgeteilt hat. Das an frühe japanische Klassiker erinnernde Abenteuer soll 2021 auf Steam sowie für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden.Ähnlich wie in Xenogears existieren in der Fantasywelt Valandis Luftschiffe und Mechs, wobei man Letztere auch selbst steuert. In der 20 bis 25 Stunden langen Kampagne schlägt man dabei schnelle rundentaktische Gefechte, wobei auf Zufallskämpfe verzichtet wird, und entwickelt Charaktere mithilfe eines "komplexen Fähigkeiten- und Ausrüstungs-Systems".Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer