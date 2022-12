Chained Echoes: Deutscher Rollenspiel-Hit bekommt New Game Plus-Modus

Chained Echoes: New Game Plus ist in Arbeit

Neue Sprachunterstützung und Pläne für die Zukunft

2019 ging Entwickler Matthias Linda mit einer Kickstarter-Kampagne zu Chained Echoes an den Start, vor kurzem ist das Rollenspiel aus deutschem Hause endlich erschienen.Und das von JRPG-Klassikern inspirierte Ein-Mann-Projekt hat nicht nur in unserem Test hervorragend abgeschnitten , sondern begeistert auch Spieler auf der ganzen Welt. Auf Steam bedankte man sich nun für die überwältigende Resonanz und warf einen Blick in die Zukunft, die auch einen New Game Plus-Modus für das Rollenspiel beinhalten soll.Wer die rund 30 Stunden der Haupstory bereits hinter sich gebracht hat und nach weiterem Pixelfutter dürstet, wird also früher oder später versorgt werden. Noch steht allerdings nicht fest, wann genau mit dem angekündigten New Game Plus-Modus zu rechnen ist. Gut Ding will Weile haben und Linda sei bereits mit Hochtouren am Werk.Der deutsche Entwickler arbeite parallel noch an einigen Quality of Life-Verbesserungen, zu denen man im Steam-Update aber nicht ins Detail ging. Darüber hinaus lese man natürlich das Feedback der Spieler, auch wenn die schiere Menge an Nachrichten auf allen sozialen Medien zu viel sei, um alles Anfragen auch zu beantworten.Gehört wird das Feedback nichtsdestotrotz: Man ist bereits dabei, die Savegame- und Crash-Probleme zu beheben, bitte Spieler aber um Geduld. Gerade auf Konsolen kann so ein Vorgang gerne länger dauern, weil Patches erst genehmigt werden müssen, bevor sie veröffentlicht werden können.Mit Japanisch möchte man die PC-Version dann nächste Woche um eine neue Sprache bereichern, Chinesisch und Spanisch sollen trotz vieler Anfragen nicht kommen. Als Grund beruft man sich auf die vergleichsweise niedrigen Verkäufe von Chained Echoes in den betroffenen Gebieten, auch wenn die Sprachen als solche sehr verbreitet sind.Weitere Sprachen seien nicht geplant, trotzdem könnte die Zukunft natürlich neue Inhalte bereithalten. Noch habe man sich über einen möglichen DLC oder gar einen Nachfolger zwar keine Gedanken gemacht, doch sobald alle Probleme behoben wurden, wolle man sich für eine entsprechende Diskussion zusammensetzen. Erst einmal kommt dann aber ja der angekündigte New Game Plus-Modus für Chained Echoes.Letztes aktuelles Video: KickstarterTrailer