Groundhog Day: Like Father Like Son: Ab dem 17. September grüßt das Murmeltier - 4Players.de

Tequila Works, MWM Immersive und Sony Pictures Virtual Reality werden das in der Welt des Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" angesiedelte VR-Erzählabenteuer Groundhog Day: Like Father Like Son am 17. September 2019 für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive veröffentlichen. Der Preis soll 29,99 Euro betragen, Vorbestellungen ab dem 20. August via PlayStation Store, Oculus Store und Steam möglich sein. gamescom-Besucher können das Spiel am Stand von Dell antesten (Halle 7.1, Stand B030).Spielbeschreibung des Herstellers: "In Groundhog Day: Like Father Like Son schlüpfen die Spieler in die Rolle von Phil Connors Jr., dem Sohn von Wettermann Phil Connors aus der Kult-Komödie. Er kehrt nach Punxsutawney, Pennsylvania, zurück, um genau wie einst sein Vater in eine Zeitschleife zu geraten. Die Spieler müssen Rätsel lösen und die im Film gezeigte Welt erkunden, um aus dieser Schleife auszubrechen.Altbekannte Orte und Personen aus dem Film sind in Groundhog Day: Like Father like Son ebenso vertreten wie neue Charaktere. Das Spiel bietet unterhaltsame Rätsel, die von den Spielern gelöst werden müssen, um das Geheimnis ihrer eigenen Zeitschleife zu lüften. Auf seiner Reise durch das Spiel lernt der charmante, doch arrogante und von sozialen Medien besessene Phil Connors Jr. wertvolle Lektionen über das Leben, die Liebe und den Wert der Familie." Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer