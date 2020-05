Titanfall 2019 (Arbeitstitel): Arbeiten wahrscheinlich auf Eis gelegt

Anfang 2019 hat Respawn Entertainment und Electronic Arts noch verkündet , dass das Studio an einem neuen Spiel aus der Shooter-Reihe Titanfall arbeitet, das noch im gleichen Jahr erscheinen sollte. Davon ist jetzt keine Rede mehr: "Derzeit befindet sich nichts in Entwicklung", so Studiogründer Vince Zampella auf Nachfrage von IGN nach einer Titanfall-Fortsetzung. "Aber es ist immer da".Zampella selbst wünscht sich eine Rückkehr von Titanfall - ob es tatsächlich gelingt, steht aber nach jetzigem Stand in den Sternen. Offenbar hat das Studio genug zu tun, seinen Überraschungs-Hit Apex Legends weiter mit Inhalten zu versorgen. Zudem hat Electronic Arts Star Wars Jedi: Fallen Order zum Beginn einer neuen Marke erklärt. Daher dürfte Respawn auch in die Entwicklung von Fortsetzungen des Action-Adventures eingespannt werden und schlichtweg keine Zeit mehr haben, auch noch ein Titanfall-Projekt zu stemmen.