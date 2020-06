Monster Crown: Monsterzucht-Rollenspiel bereitet sich für den Early Access vor

Schließe Pakte mit Monstern - sie schützen dich, wenn du ihnen Zuflucht gewährst.

Züchte und verschmelze über 200 Basismonster und erschaffe deine eigenen Monster-Hybriden.

Erkunde die düstere Welt der Kroneninsel mit deinen verbündeten Monstern.

Triff eine wichtige Entscheidung, die drastische Auswirkungen auf das Spielende und das Gameplay danach hat.

Kämpfe und treibe Handel, online, und schicke deine Hybriden in alle Ecken der Welt.

Am 31. Juli 2020 werden Studio Aurum und SOEDESCO das vor zwei Jahren erfolgreich via Kickstarter finanzierte Monsterzucht-Rollenspiel Monster Crown im Early Access für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem wird Monster Crown im Rahmen des Steam-Spielefestivals vom 16. bis 22. Juni kostenlos anspielbar sein. An den Umsetzungen für Nintendo Switch und PlayStation Vita wird ebenfalls nach wie vor gearbeitet.Weiter heißt es vom Hersteller: "Studio Aurum begann im Jahr 2016 mit der Entwicklung dieses Spiels, das inzwischen viele treue Fans gefunden hat. Der kanadische Entwickler steht schon seit Beginn im regen Austausch mit der Community und das Spiel hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde auf Discord und Kickstarter. Der Trailer gewährt neue Einblicke in dieses düstere Open-World-Spiel, in dem die Spieler Monster zähmen und echte Monster-Kreuzungen erschaffen können.Vor 20 Jahren herrschten die sadistischen und abscheulichen Philosophenkönige über die Kroneninsel und setzten schwarze Magie dazu ein, die Einwohner der Insel zu quälen und zu tyrannisieren. Eine Gruppe junger Menschen leistete Widerstand, stürzte die Philosophenkönige von ihrem Thron und stellte den Frieden auf der Kroneninsel wieder her. Doch jetzt setzt eine gefährliche junge Frau alles daran, die Macht der Philosophenkönige in ihre Finger zu bekommen. Die Spieler müssen gemeinsam mit ihren Monstern kreuz und quer über die Kroneninsel reisen, um diesem finsteren Komplott ein Ende zu bereiten.Tauche ein in die düstere, grausame Geschichte der Kroneninsel, während du an deinem Vermächtnis als Monsterbändiger arbeitest. Die Insel blickt auf eine Geschichte voller sadistischer Herrscher und heldenhafter Retter zurück. Nun ist die Insel einer neuen Bedrohung ausgesetzt: Eine grausame junge Frau strebt nach der Macht. Es liegt an dir und den Monstern, mit denen du Pakte schließt, die Rückkehr der Tyrannei zu verhindern. Wirst du durch deine Entscheidungen zum Retter? Oder führen sie in den Untergang?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer