Monster Crown: Monsterzucht-Rollenspiel startet in den Early Access

Am heutigen 31. Juli 2020 werden Studio Aurum und SOEDESCO das vor zwei Jahren erfolgreich via Kickstarter finanzierte Monsterzucht-Rollenspiel Monster Crown im Early Access für PC veröffentlichen , wo es in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Der Hersteller schreibt: "Das düstere Monsterzähmspiel ist ein Ein-Mann-Projekt, das von Jason Walsh, dem Gründer von Studio Aurum, entwickelt wurde. Was in den späten 90er Jahren als Traum begann, inspiriert von Klassikern wie Dragon Warrior Monster 2, Keitai DenjÅ« Telefang und den ersten beiden Generationen von Pokémon, ist jetzt ein Wirklichkeit gewordenes Monsterzähmspiel. Die düstere Geschichte von Monster Crown beleuchtet das Gute und das Böse im Menschen und enthüllt auch viel über das Innere des Entwicklers. In einem ausführlichen Interview mit Jason spricht er über seine Motivation und Inspiration hinter Monster Crown und verrät, warum ihm dieses Projekt so am Herzen liegt.Um in Monster Crown ein erfolgreicher Kämpfer zu werden, müssen Spieler das perfekte Monster züchten. Zu Beginn der Reise über die Kroneninsel gibt es über 200 Basismonster, welche die Wildnis durchstreifen. Im Gegensatz zu unserer Welt herrschen dort die Monster über die Menschheit. Spieler werden Pakte mit Monstern schließen müssen, um sie auf ihre Seite zu bringen. Nur dann können sie diese Monster züchten, um Nachkommen zu erzeugen, die eine Mischung beider Elternteile sind. Jede neue Art ist einzigartig, da Aussehen, Bewegungen, Werte und die vom Monster erlernbaren Fähigkeiten vererbt werden. Die Exemplare eines meisterhaften Züchters werden bei wettkampforientierten Spielern und Sammlern hoch im Kurs stehen.Tauche ein in die düstere, grausame Geschichte der Kroneninsel, während du an deinem Vermächtnis als Monsterbändiger arbeitest. Die Insel blickt auf eine Geschichte voller sadistischer Herrscher und heldenhafter Retter zurück. Nun ist die Insel einer neuen Bedrohung ausgesetzt: Eine grausame junge Frau strebt nach der Macht. Es liegt an dir und den Monstern, mit denen du Pakte schließt, die Rückkehr der Tyrannei zu verhindern. Wirst du durch deine Entscheidungen zum Retter? Oder führen sie in den Untergang?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer