Monster Crown: Monsterzucht-Rollenspiel für PC und Switch veröffentlicht

Das Monsterzucht-Rollenspiel Monster Crown hat den Early Access nach mehr als einem Jahr auf dem PC hinter sich gelassen und ist zugleich auf Switch veröffentlicht worden. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen am 2. November.Jason Walsh, der Gründer von Studio Aurum (Entwickler), schreibt über das führ Jahre Jahren laufende Projekt: "Als Kind, das mit Monsterbändigungsspielen aufgewachsen ist, habe ich nicht zu träumen gewagt, eines Tages mein eigenes Spiel zu entwickeln und es der Welt zu präsentieren. Aber dank der Liebe unserer Backer und der Unterstützung von SOEDESCO ist dieser Traum nun Wirklichkeit geworden. Wenn du ein wirklich inhaltsreiches Monsterzähmungsspiel willst, ist dies das richtige Spiel für dich."Soedesco (Publisher): "Tauche ein in die düstere, grausame Geschichte der Kroneninsel, während du an deinem Vermächtnis als Monsterbändiger arbeitest. Die Insel blickt auf eine Geschichte voller sadistischer Herrscher und heldenhafter Retter zurück. Nun ist die Insel einer neuen Bedrohung ausgesetzt: Eine grausame junge Frau strebt nach der Macht. Es liegt an dir und den Monstern, mit denen du Pakte schließt, die Rückkehr der Tyrannei zu verhindern. Wirst du durch deine Entscheidungen zum Retter? Oder führen sie in den Untergang? (...) Schließe Pakte mit Monstern - sie schützen dich, wenn du ihnen Zuflucht gewährst. (...) Züchte und verschmelze über 200 Basismonster und erschaffe deine eigenen Monster-Hybriden."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer