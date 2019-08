Unrailed!: Kooperativer Schienenbau ab 9. September im Early Access - 4Players.de

In unserer Vorschau hinterließ Unrailed! bereits einen guten Eindruck. Ab 9. September könnt ihr den kooperativen Schienenbau von Daedalic und Indoor Astronaut auch selbst im Early Access auf Steam ausprobieren. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam daran versuchen, einen Zug in zufallsgenerierten Arealen sicher ins Ziel zu leiten. Es wird aber auch kompetitive Modi geben.Jan schrieb im April: "Ich werde vermutlich nie ein Freund dieses Prinzips werden, aber Alice, Eike & Co. werden sich bestimmt auf den nächsten Spiele-Abenden drum reißen! Das Potenzial des teuflisch hektischen Unrailed lässt sich aber auch aus meiner bockigen Verweigerungshaltung heraus klar erkennen. Zumindest meine Mitspieler hockten mit einem breiten Grinsen neben mir auf der Couch, während wir um den unaufhaltsamen Zug herum wuselten, um ihn mit geschickten Kurven jedes mal ein bisschen weiter durch die Landschaft zu bringen."Letztes aktuelles Video: Trailer