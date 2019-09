Unrailed!: Koop-Schienenbau und ein unaufhaltsamer Zug: Early-Access-Abfahrt voraus - 4Players.de

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Indoor Astronaut schicken Unrailed! heute in den Early Access auf PC via Steam (Preis: 15,99 Euro). In dem Multiplayer-Titel dreht sich alles darum, einen unaufhaltsamen Zug durch den Bau von Schienen zurück zum Bahnhof zu bringen - sei es im Online-Multiplayer, Versus- oder Couch-Koop-Modus. Das auf Kooperation und Kommunikation ausgelegt Spielprinzip erinnert jedenfalls schwer an Overcooked.Der Publisher schreibt: "In Unrailed! müssen Spieler ihr strategisches Denken, Koordination und Kommunikation unter Beweis stellen, denn dieser Zug hält für niemanden. Ohne vorausschauendes Planen, den Abbau von Holz und Stein, passgenaues Schienen-Legen, Upgrades für den Zug in Form neuer Wagons und der Verteidigung der Strecke gegen alle, die sich in den Weg stellen, kommt der Zug nicht weit. Der spaßige Kampf gegen die Entgleisung kann mit bis zu vier weiteren Spielern im Koop-Modus, im Endless-Modus, in dem der kleinste Fehler zu einer Katastrophe führen kann, oder als Duo gegen ein zweites Team im kompetitiven Multiplayer angetreten werden."Alle Tester/Spieler der Closed Beta bekommen als Dankeschön die Vollversion des Spiels kostenlos zur Verfügung gestellt. "Das Feedback der Spieler in der Closed Beta war bei der Fertigstellung des Spiels von unschätzbarem Wert und das Team wird auch in Zukunft während der Early Access-Phase weiter mit den Fans an neuen Features, Verbesserungen und Patches arbeiten", heißt es weiter. Zur Vorschau : Liebe geht bekanntlich durch den Magen - und Hass natürlich auch! Dass weiß jeder, der sich einmal mit seinen (ehemaligen) Freunden durch ein paar Runden Overcooked gekämpft hat. Der Schweizer Entwickler-Neuling Indoor Astronaut verlegt das Prinzip momentan auf die Schiene. Auch in Unrailed geht es um Kooperation; in diesem Fall, damit der Zug nicht entgleist.Letztes aktuelles Video: Trailer