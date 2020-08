Unrailed!: Kooperativer Schienenbau erscheint am 23. September auf PC und Konsolen

"Neue Waggons wie der Minen-Wagon, Brems-Wagon, Sammel-Wagon und Glücksspielautomat-Wagon helfen beim Sammeln von Ressourcen oder retten die Spieler aus brenzligen Situationen.

Im Singleplayer-Modus werden die Freunde durch Bots ersetzt - Spieler können sie befehligen und herumkommandieren, ohne, dass sie sich beschweren!

Im Sandbox-Modus kann der Zug direkt zum Start mit allen bisher freigeschalteten Features verbessert werden.

Neue Charakter-Modelle"

Unrailed! wird am 23. September den Early Access auf PC verlassen und zeitgleich für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Multiplayer-Titel dreht sich alles darum, einen unaufhaltsamen Zug durch den Bau von Schienen zurück zum Bahnhof zu bringen - sei es im Online-Multiplayer, Versus- oder Couch-Koop-Modus. Dabei muss man Hindernisse überwinden, Rohstoffe sammeln und viel kommunizieren, um jederzeit genügend Ressourcen für den Streckenbau zu haben, den Zug vor dem Überhitzen zu schützen und Störenfriede von der Gruppe fernzuhalten. Das auf Kooperation und Kommunikation ausgelegte Spielprinzip für bis zu vier Teilnehmer erinnert schwer an Overcooked.Daedalic Entertainment und Indoor Astronaut: "Zum Launch von Unrailed! am 23. September werden ein brandneues Biom und zusätzliche Wagon-Typen veröffentlicht. Das Mars-Biom ist das bisher schwerste und beinhaltet neben der tödlichen Umgebung auch eine mysteriöse Entität, welche den Weg blockiert und auf den Zug schießt. Wasser sucht man ebenfalls vergebens. Spieler müssen sich mit Energie-Schilden und der Fähigkeit, durch das Weltall zu fliegen, behelfen, um eine Out-Of-Space-Transport-Katastrophe zu verhindern."Die komplette PC- und Konsolenversion enthält alle bisher im Steam Early Access hinzugefügten Updates, beispielsweise:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer