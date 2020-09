Unrailed!: Chaotischer Koop-Schienenbau erreicht den Zielbahnhof

Daedalic Entertainment und Indoor Astronaut veröffentlichen Unrailed! im Laufe des heutigen Tages für PC (via Steam), PS4 und Switch für 19,99 Euro. Die Umsetzung für Xbox One soll in Kürze folgen. Nach der einjährigen Early-Access-Phase wurden dem Spiel neue Biome, Wagon-Arten, Spielmodi, Charaktere etc. hinzugefügt.In dem Multiplayer-Titel dreht sich alles darum, einen unaufhaltsamen Zug durch den Bau von Schienen zurück zum Bahnhof zu bringen - sei es im Online-Multiplayer, Versus- oder Couch-Koop-Modus. Dabei muss man Hindernisse überwinden, Rohstoffe sammeln und viel kommunizieren, um jederzeit genügend Ressourcen für den Streckenbau zu haben, den Zug vor dem Überhitzen zu schützen und Störenfriede von der Gruppe fernzuhalten. Das auf Kooperation und Kommunikation ausgelegte Spielprinzip für bis zu vier Teilnehmer erinnert schwer an Overcooked.Daedalic Entertainment: "Ohne schnelle Entscheidungen und strategisches Denken wird die Bahn schnell entgleisen, was das Spiel noch herausfordernder macht. Egal ob im Endloss-, Team-Versus- oder Schnellstart-Modus - Ziel ist es, die Strecke so lang wie möglich zu bauen. (...) Unrailed! bekommt zum Launch ein brandneues Biom und zusätzliche Wagon-Typen. Das Mars-Biom ist das bisher schwerste davon und beinhaltet neben der tödlichen Umgebung auch eine mysteriöse Entität, welche den Weg blockiert und auf den Zug schießt. Wasser sucht man ebenfalls vergebens. Spieler müssen sich mit Energie-Schilden und der Fähigkeit, durch das Weltall zu fliegen, behelfen, um eine Out-Of-Space-Transport-Katastrophe zu verhindern."Letztes aktuelles Video: Out Now on PC and Consoles