Unrailed!: Kooperativer Schienenbau erreicht die Xbox One

Chaotischer Streckenbauwahnsinn allein oder im Multiplayer (lokal und online)

Prozedural generierte Welten mit mehr als fünf unterschiedlichen Biomen, mehreren Schwierigkeitsgraden, dynamischem Wettersystem sowie Tag- und Nachtwechsel

Spielmodi für jeden Spielertyp: Endlos, Schnellstart (bis zu 4 Spieler) und Versus (2 vs. 2 Spieler)

Über zehn Wagon-Upgrades, um die Züge im Endlos-Modus zu modifizieren

Freischaltbare Charaktere

Am 27. Oktober 2020 haben der schweizer Entwickler Indoor Astronaut und Publisher Daedalic Entertainment das bereits im September für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Schienenbau-Spiel Unrailed! ab 17,99€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 19,99 Euro, während im PlayStation Store und eShop aktuell ein Rabatt von 25 Prozent gewährt wird und so nur 14,99 Euro fällig werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Unrailed! ist ein chaotisches Online und Couch Co-opMultiplayer Schienenbauspiel, bei dem ihr mit euren Freunden, als Team, eine Schienenstrecke durch endlose, prozedurale Welten verlegt. Meistert Begegnungen mit den Bewohnern dieser Welten, verbessert euren Zug und lasst ihn bloß nicht entgleisen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Out Now on PC and Consoles