Unrailed!: Partyspiel-Chaos diese Woche kostenlos auf Steam spielbar

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Indoor Astronaut laden interessierte Spieler dazu ein, den Koop-Titel Unrailed! ab 11,00€ bei kaufen ) ab sofort bis zum 25. Januar auf Steam kostenlos auszuprobieren. Das verrät eine heutige Pressemitteilung von Daedalic, welche zudem eine Preisreduktion um 50% bis zum morgigen Donnerstag, 21. Januar bekanntgibt:"Unrailed! ist der wahre Test der Freundschaft: Bis zu vier Spieler können lokal oder im Online-Multiplayer ihren Zug durch gefährliches, mit Hindernissen übersätes Terrain in die Sicherheit der nächsten Bahnstation lotsen, während sie von der heimischen Tierwelt belästigt werden. Kommunikation und Kooperation sind der Schlüssel zum Erfolg, um jederzeit genügend Ressourcen für den Streckenbau zu haben, den Zug vor dem Überhitzen zu schützen und lästige Störenfriede von der Gruppe fernzuhalten. Ohne schnelle Entscheidungen und strategisches Denken wird die Bahn schnell entgleisen, was das Spiel noch herausfordernder macht – besonders im Versus-Modus, in dem es darum geht, die längste Strecke aller Zeiten zu bauen.- Denkt voraus, um euch den Sieg zu sichern: Spielt gemeinsam mit bis zu vier Spielern in einem Team oder fordert eure Freunde zwei gegen zwei heraus.- Oder stürzt euch allein ins Getümmel: Im Singleplayer-Modus ersetzen Bots die eigenen Freunde – ihr könnt sie herumkommandieren, ohne dass sich jemand beschwert!- Sandbox-Modus: Werdet zum ultimativen Zugführer und experimentiert mit allen Features, die ihr bisher freigeschaltet habt.- Neues Jahr, neues Glück: Rüstet euren Zug auf, um auf alles vorbereit zu sein – egal ob mit atomarem Antrieb, aufgepepptem Crafting-Waggon, Supercharger und mehr.- Teilt euere Geschichte mit anderen: Online-Highscores und ein Replay-Feature lassen euch eure Abenteuer mit Freunden und Followern teilen."Letztes aktuelles Video: Out Now on PC and Consoles