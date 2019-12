Demon's Tilt: Dämonische Pinball-Action flippert sich aus dem Early Access - 4Players.de

Es gilt, eine dreistufige Kathedrale zu erkunden: Enträtsele ihre mystischen Geheimnisse, voll von Minibossen, Schurken, Rampen und mechanischen Fallen.

Ein einzigartiges Magiesystem: Wandle Wellen feindlicher Kugeln in Magie um, die für dich kämpft, oder tausche sie in GOLD um, um den Ultra-Jackpot zu holen!

Combos: Nutze deine Kettenanzeige, um Combotreffer zu erzielen und Punkte anzusammeln. Verbinde Rampen, um die Lebensdauer der Kettenanzeige zu verlängern. Belohnungen für eine temporeiche und aggressive Spielweise!

Multiplikatoren: Basis-Multiplikatoren können bis auf 99x ansteigen. Erhalte globale Multiplikatoren, um Milliarden Punkte zu machen!

Bonus-Rituale: Führe dunkle Rituale durch und buchstabiere bestimmte Wörter für riesige Boni und Jackpots. Schließe alle ab und schalte den besonderen WIZARD-MODUS frei!

Multiball-Modi: Echter Tisch-Multiball und Add-A-Ball-Modi!

Nach dem Startschuss im Microsoft Store am 6. Dezember 2019 haben WIZNWAR und FLARB ihre mit Shoot'em-Up sowie Hack'n'Slay-Elementen angereicherte Flipper-Action Demon's Tilt am 13. Dezember auch auf Steam veröffentlicht und den Early Access damit beendet. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 180 Reviews positiv). Auf Valves Download-Portal kostet Demon's Tilt regulär 12,49 Euro und somit 7,50 Euro weniger als im Microsoft Store. Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate können den Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und dank Xbox Play Anywhere sowohl auf PC als auch Xbox One nutzen.Folgende Features werden genannt: