Demon's Tilt: Dämonische Flipperkugeln rollen auf die PS4

Es gilt, eine dreistufige Kathedrale zu erkunden: Enträtsele ihre mystischen Geheimnisse, voll von Minibossen, Schurken, Rampen und mechanischen Fallen.

Ein einzigartiges Magiesystem: Wandle Wellen feindlicher Kugeln in Magie um, die für dich kämpft, oder tausche sie in GOLD um, um den Ultra-Jackpot zu holen!

Combos: Nutze deine Kettenanzeige, um Combotreffer zu erzielen und Punkte anzusammeln. Verbinde Rampen, um die Lebensdauer der Kettenanzeige zu verlängern. Belohnungen für eine temporeiche und aggressive Spielweise!

Multiplikatoren: Basis-Multiplikatoren können bis auf 99x ansteigen. Erhalte globale Multiplikatoren, um Milliarden Punkte zu machen!

Bonus-Rituale: Führe dunkle Rituale durch und buchstabiere bestimmte Wörter für riesige Boni und Jackpots. Schließe alle ab und schalte den besonderen WIZARD-MODUS frei!

Multiball-Modi: Echter Tisch-Multiball und Add-A-Ball-Modi!

Am 9. November 2020 haben WIZNWAR und FLARB ihre bereits für PC, Xbox One sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Pinball-Action Demon's Tilt auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 20,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der rasante Flipperspaß kehrt zurück! Mit größeren Sprites, mehr Schurken, mehr Geheimnissen und natürlich MEHR KUGELN! Demon's Tilt überschreitet das Limit des Flippergenres mit Elementen aus Shoot 'em up und Hack & Slay."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer