Super Mario Maker 2: Überblick über den Baukasten mit Spielstil Super Mario 3D World und Story-Modus - 4Players.de

Gegeneinander: In diesem seitwärts scrollenden Online-Modus liefern sich bis zu vier KontrahentInnen eine packende Auseinandersetzung. Alle TeilnehmerInnen übernehmen einen anderen Charakter, mit dem sie zufällig ausgewählte Level absolvieren müssen. Wer den Parcours zuerst abschließt, hat gewonnen und erhöht damit den eigenen Versus-Rang.

Miteinander: In diesem Online-Modus gilt es, Level gemeinsam zu bewältigen. Erreicht auch nur einer der bis zu vier Jump-'n'-Run-Fans das Ziel, gewinnen alle.

Mit Spielern in der Nähe: Wenn bis zu vier SpielerInnen eine eigene Nintendo Switch und jeweils ein Exemplar von Super Mario Maker 2 besitzen, kann eine/r von ihnen einen virtuellen Raum zum gemeinsamen Spielen einrichten. Diesen können die anderen SpielerInnen von ihren Konsolen aus betreten, wenn sie sich in der Nähe aufhalten. Eine Internetverbindung benötigt nur diejenige Person, die den Raum erstellt."

Nintendo hat Super Mario Maker 2 für Switch in einer Direct-Ausgabe (siehe unten) näher vorgestellt. Gezeigt wird unter anderem, wie man Gegner in Blöcke setzt, Abhänge gestaltet, die Sonne oder eine Wippe platziert, den Wasserspiegel ändert, das Scrolling festlegt und Zielbedingungen definiert. Danach wird der Story-Modus bzw. der Abenteuermodus demonstriert (ab 6:37 Min.), in dem man das Schloss von Prinzessin Peach wieder aufbaut. Für diese Aufgabe müssen Münzen in über 100 von Nintendo gestalteten Levels gesammelt werden. Im Anschluss werden die Umgebungen präsentiert.Neben neuen Arealen wie Wüste, Schnee, Wald und Himmel gibt es den Nachtmodus, der die bekannten Levels und Mechaniken modifiziert. Auch das Spiel-Thema "Super Mario 3D World" ist verfügbar - inkl. Katzen-Mario, Glasröhren sowie Blink- und Spurblöcke. Ab 12:00 Min. werden die Online-Funktionen thematisiert. Das Online-Spiel erfordert eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. In "Level aus aller Welt" hat jeder Spieler ein Baumeisterprofil - und man sammelt Baumeisterpunkte, wenn anderen Spielern das erstellte Level gefällt. Im Modus "Gegeneinander" treten bis zu vier Spieler gegeneinander an. Auch eine kooperative Variante wird geboten.Nintendo schreibt über "Level aus aller Welt": "Diese Online-Drehscheibe, auf der SpielerInnen ihre Level teilen, ausprobieren und gemeinsam durchlaufen können, steht weltweit allen Mitgliedern von Nintendo Switch Online offen. Sie können dort nach beliebten Leveln, neuen Leveln oder mit Hilfe vordefinierter Filter sogar nach bestimmten Stichwörtern wie „Rätsel“ oder „Auto-Scrolling“ suchen. Sobald ein Level heruntergeladen wurde, kann es jederzeit gespielt werden – auch ohne Internetverbindung. Mittels freispielbarer Items wie Hemden oder Hüte können SpielerInnen zudem ihre Mii-Charaktere individuell ausstaffieren. In der Endlos-Herausforderung gilt es hingegen, so viele 'Level aus aller Welt' wie möglich zu bewältigen, bevor es 'Game Over' heißt. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei frei wählbar. Besonders geschickte SpielerInnen schaffen es mit hohen Punktzahlen vielleicht sogar in die Rangliste.Zu zweit bauen: 'Level aus aller Welt' bietet bis zu vier SpielerInnen aus aller Welt die Möglichkeiten, Level gemeinsam zu spielen. Dafür können sie in die Rollen von Mario, Luigi, Toad oder Toadette schlüpfen.Super Mario Maker 2 wird am 28. Juni 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Super Mario Maker 2 Direct - 16052019"Super Mario Maker 2 setzt der Vorstellungskraft von Jump-'n'-Run- und Videospiel-Fans keine Grenzen. Mit mehr Werkzeugen, Gegenständen und Funktionen denn je können sie ihre eigenen Super Mario-Kurse bauen, um ihre Kreationen anschließend mit SpielerInnen aus aller Welt zu teilen. Dank der intuitiven Bedienung des virtuellen Baukastens sowie der zahlreichen neuen Werkzeuge beginnt der Spaß bereits beim Erstellen der Level. Diese können unter anderem erstmals mit rutschigen Abhängen ausgestattet werden, was kreativen Bauherren ungeahnte Möglichkeiten eröffnet."