Super Mario Maker 2: Übersichtstrailer vor dem Verkaufsstart - 4Players.de

Gegeneinander: In diesem seitwärts scrollenden Online-Modus liefern sich bis zu vier KontrahentInnen eine packende Auseinandersetzung. Alle TeilnehmerInnen übernehmen einen anderen Charakter, mit dem sie zufällig ausgewählte Level absolvieren müssen. Wer den Parcours zuerst abschließt, hat gewonnen und erhöht damit den eigenen Versus-Rang.

Miteinander: In diesem Online-Modus gilt es, Level gemeinsam zu bewältigen. Erreicht auch nur einer der bis zu vier Jump-'n'-Run-Fans das Ziel, gewinnen alle.

Mit Spielern in der Nähe: Wenn bis zu vier SpielerInnen eine eigene Nintendo Switch und jeweils ein Exemplar von Super Mario Maker 2 besitzen, kann eine/r von ihnen einen virtuellen Raum zum gemeinsamen Spielen einrichten. Diesen können die anderen SpielerInnen von ihren Konsolen aus betreten, wenn sie sich in der Nähe aufhalten. Eine Internetverbindung benötigt nur diejenige Person, die den Raum erstellt."

Am morgigen Freitag wird Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Level-Baukasten mit Story-Modus und diversen Online-Funktionen wird im folgenden Überblick-Trailer kurz vorgestellt. Das Video gleicht einer bündigeren Zusammenfassung der Super Mario Maker 2: Direct-Sonderausgabe ( wir berichteten ). Im Online-Modus von Super Mario Maker 2 kann man anfänglich nur mit zufälligen Spielern "zusammen" spielen ( Matchmaking-Einschränkung ). Ein Update, das dafür sorgt, dass man auch gezielt mit Freunden spielen kann, soll in Zukunft via Update folgen. Unser Test von Super Mario Maker 2 befindet sich in Arbeit und sollte bis morgen startklar sein.Letztes aktuelles Video: ÜbersichtstrailerNintendo schreibt über "Level aus aller Welt": "Diese Online-Drehscheibe, auf der SpielerInnen ihre Level teilen, ausprobieren und gemeinsam durchlaufen können, steht weltweit allen Mitgliedern von Nintendo Switch Online offen. Sie können dort nach beliebten Leveln, neuen Leveln oder mit Hilfe vordefinierter Filter sogar nach bestimmten Stichwörtern wie „Rätsel“ oder „Auto-Scrolling“ suchen. Sobald ein Level heruntergeladen wurde, kann es jederzeit gespielt werden – auch ohne Internetverbindung. Mittels freispielbarer Items wie Hemden oder Hüte können SpielerInnen zudem ihre Mii-Charaktere individuell ausstaffieren. In der Endlos-Herausforderung gilt es hingegen, so viele 'Level aus aller Welt' wie möglich zu bewältigen, bevor es 'Game Over' heißt. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei frei wählbar. Besonders geschickte SpielerInnen schaffen es mit hohen Punktzahlen vielleicht sogar in die Rangliste.Zu zweit bauen: 'Level aus aller Welt' bietet bis zu vier SpielerInnen aus aller Welt die Möglichkeiten, Level gemeinsam zu spielen. Dafür können sie in die Rollen von Mario, Luigi, Toad oder Toadette schlüpfen.Letztes aktuelles Video: Super Mario Maker 2 Direct - 16052019"Super Mario Maker 2 setzt der Vorstellungskraft von Jump-'n'-Run- und Videospiel-Fans keine Grenzen. Mit mehr Werkzeugen, Gegenständen und Funktionen denn je können sie ihre eigenen Super Mario-Kurse bauen, um ihre Kreationen anschließend mit SpielerInnen aus aller Welt zu teilen. Dank der intuitiven Bedienung des virtuellen Baukastens sowie der zahlreichen neuen Werkzeuge beginnt der Spaß bereits beim Erstellen der Level. Diese können unter anderem erstmals mit rutschigen Abhängen ausgestattet werden, was kreativen Bauherren ungeahnte Möglichkeiten eröffnet."