Super Mario Maker 2: Finales Update für den Kreativ-Baukasten erlaubt Erschaffung von Welten

Mit dem finalen Update für den Kreativ-Baukasten Super Mario Maker 2 gestattet Nintendo den Nutzern nicht nur, weiterhin einzelne Level zu erschaffen, sondern diese jetzt auch zu Spielwelten miteinander zu verknüpfen. Darüber hinaus bekommen Baumeister weitere Elemente aus Super-Mario-Spielen, die sie im Editor verwenden können."Im Modus Welt bauen lassen sich mehrere gebaute Level auf einer Weltkarte miteinander verbinden. Die SpielerInnen bestimmen den gesamten Aufbau: vom Startpunkt bis hin zum Schloss am Ende der Welt. Sie können das Aussehen der Weltkarte auswählen und bis zu acht Welten mit insgesamt bis zu 40 Kursen miteinander kombinieren. So erschaffen Sie ihr ganz persönliches Super Mario-Spiel, das sie obendrein mit ihren FreundInnen teilen können", heißt es von Nintendo.Mit den sieben verschiedenen Koopalingen halten außerdem weitere Fieslinge Einzug in Spiel. Ebenso können mit dem Update Schlüsselbewahrer Phanto, die aufziehbaren Robo-Koopas sowie weitere Schurken als Gegner platziert werden. Enthalten sind außerdem der Pilz aus Super Mario Bros. 2, der Frosch-Anzug aus Super Mario Bros. 3 sowie weitere neue Power-ups wie der Power-Ballon aus Super Mario World, die Super-Eichel aus New Super Mario Bros. U und die Bumerangblume aus Super Mario 3D World.Das finale Update für Super Mario Maker 2 ist für den 22. April datiert.Letztes aktuelles Video: Update Das Master-Schwert neue Levelelemente und mehr