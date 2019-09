The Legend of Zelda: Link's Awakening: Video-Überblick über das Abenteuer von Link auf der Insel Cocolint - 4Players.de

Nintendo Deutschland gibt im folgenden Video einen Überblick über The Legend of Zelda: Link's Awakening für Nintendo Switch. Das Remake des GameBoy-Klassikers wird ab dem 20. September 2019 erhältlich sein - auch die Passagen aus der Seitenperspektive (2D) sind wieder dabei. Das Spiel wird außerdem einen Dungeon-Baukasten auf Basis von freigeschalteten Räumen/Bausteinen umfassen.Nintendo: "Das Meer spült Link ans Gestade einer geheimnisvollen Insel voll verschrobenen Bewohner. Um wieder von dort weg zu kommen, muss er magische Instrumente finden, mit denen er den Windfisch wecken kann. An Links Seite erkunden die Spieler die Insel Cocolint, die ganz ihrem Vorbild aus dem ursprünglichen Game-Boy-Hit gleicht - aber in einem völlig neuen grafischen Stil gestaltet wurde. Sie bekämpfen Gegner, erobern zahlreiche Dungeons und decken die Mysterien der Insel auf. Dabei treffen sie Widersacher, die sie aus Super Marios Abenteuern kennen: Gumbas, Kettenhunde und Piranha-Pflanzen. Die Fans können freigespielte Kammern (Dungeon-Räume) zu Dungeons neu anordnen. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheint ein Link amiibo, das den neuen Grafik-Stil anfassbar macht."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer