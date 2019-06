Astral Chain: Koop-Modus erhöht Herausforderung - 4Players.de

Astral Chain dreht sich eigentlich um das Konzept, dass ein Spieler zwei Figuren gleichzeitig während der Kämpfe kontrolliert. Im Gespräch mit Kotaku räumte Game Director Takahisa Taura jetzt ein, dass man das Switch-exklusive Actionspiel auch kooperativ mit einem Mitspieler erleben kann, was einerseits spaßig, andererseits aber auch die Herausforderung erhöhen soll.Die Koop-Funktion steht zur Verfügung, wenn man die beiden Joy-Cons getrennt verwendet. In diesem Fall steuert man die beiden Hauptfiguren separat mit dem jeweiligen Joy-Con. Dabei handelt es sich zum einen um einen Polizisten, der als Mitglied einer Spezialeinheit die interdimensionalen Wesen namens Chimera bekämpft. Der zweite Charakter hört auf den Namen Legion und ist ein gefangener Chimera, der darauf trainiert wurde, an der Seite der Menschen zu kämpfen. Laut Taura besteht zwischen beiden Figuren eine mystische Verbindung, die es ihnen erlaubt, gemeinsam als Team zu kämpfen.Der Game Director vergleicht den Koop-Ansatz mit Super Mario Galaxy, weist aber gleichzeitig auf Unterschiede hin. „Das Spiel unterscheidet sich davon. Denn man hat nicht nur eine Person als Unterstützung dabei. Beide Spieler müssen sich anstrengen, die Charaktere zu kontrollieren und das Spiel zu spielen“, so Taura. Entsprechend sieht der im Koop sogar eine größere Herausforderung, wenn man Top-Ergebnisse erzielen will.„Wenn man die Highscore anvisiert, stellt der Zweispieler-Modus eine große Herausforderung dar“, meint Taura. „Im Spiel gibt es z.B. Momente, in denen man gleichzeitige Angriffe mit Legion ausführen muss. Wenn man kooperativ mit einem Begleiter spielt, ist es fast so, als müssen du und der Mitspieler sich das gleiche Bewusstsein teilen.“Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer