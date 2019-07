Astral Chain: Ausführlicher Überblick über das Switch-Actionspiel von Platinum Games - 4Players.de

In Astral Chain von Platinum Games kämpft man als Mitglied der Polizei-Sondereinheit "Neuron" gegen eine außerirdische bzw. interdimensionale Invasion. Zu Beginn des Spiels entscheidet man sich für einen männlichen oder weiblichen Charakter. Die Figur, die man nicht auswählt, taucht im Spiel als Zwillingsbruder bzw. Zwillingsschwester auf und arbeitet ebenfalls für Neuron.Im Kampf kommt eine humanoide Waffe, genannt Legion, zum Einsatz. Die Entwickler schreiben weiter: "Legion begleitet dich bei deinen Ermittlungen, hilft dir und kämpft an deiner Seite. In der synergetischen Zusammenarbeit mit Legion entwickelst du zahlreiche Kampfstile. Ihr könnt zum Beispiel denselben Feind gleichzeitig attackieren oder euch verschiedener Gegner annehmen. Du kannst Legion auch in die Offensive schicken, dich selbst im Hintergrund halten und dem Kampf mit Items unterstützen. Ihr kämpft und erforscht gemeinsam! Im Spiel triffst du auf verschiedene Legionen mit je eigenen Kampfstilen und Fähigkeiten. Diese Besonderheiten kann der Spieler strategisch nutzen, indem er zu jeder Zeit in den Echtzeitkämpfen zwischen den Legionen wechselt. Die Fähigkeiten der Legionen lassen sich dabei nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Ermittlung und zum Lösen von Rätseln einsetzen."Einen Überblick über das Actionspiel gibt Nintendo im folgenden, über neun Minuten langen Video. Astral Chain wird am 30. August 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Action-Trailer