Oninaki: Die "Daemonen" kämpfen für Kagachi - 4Players.de

Square Enix hat die Daemonen vorgestellt, die dem Spieler in Oninaki zur Seite stehen werden. In dem Action-Rollenspiel von Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna, Lost Sphear) übernehmen die Spieler die Rolle von Kagachi, einem jungen Wächter, der verlorene Seelen ins Jenseits geleitet. Er kämpft, indem er die Seelen von Daemonen "manifestiert".Kagachi kann sich mit Daemonen (besonderen "Verlorenen Seelen", die nicht wiedergeboren werden konnten) verbinden und deren Kräfte nutzen. Diese Seelen unterstützen ihn im Kampf und jede Daemonenart repräsentiert dabei eine andere Waffengattung. Die Spieler können die Fertigkeiten ihrer Daemonen anpassen und in Echtzeit zwischen ihnen hin und her wechseln, um Gegner mit bestimmten Angriffen und Verstärkungen zu bekämpfen. Oninaki erscheint im "Sommer" für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch.Letztes aktuelles Video: Daemon Trailer