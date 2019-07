Tetris 99: Box-Version mit Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online angekündigt - 4Players.de

Tetris 99 wird laut Nintendo Deutschland auch als physische Version erscheinen. Die physische Fassung umfasst das Grundspiel (Free-to-play), den Big Block DLC (Offline-Modi) sowie eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Einen angepeilten Preis hat Nintendo nicht bekanntgegeben.Käufer der physischen Verkaufsversion von Tetris 99 und Besitzer des Big Block DLC können sich außerdem bald in neue lokale Mehrspieler-Modi stürzen: "In 'Duell 99' teilen sich zwei SpielerInnen die Joy-Con und liefern sich einen (...) Wettkampf. In 'Lokale Arena' treten bis zu acht FreundInnen in einem lokalen Kampf gegeneinander an."Last but not least findet vom 12. Juli (9.00 Uhr) bis zum 16. Juli (8.59 Uhr) das nächste Tetris-99-Online-Event statt. "Grand Prix 5" steht im Zeichen des Splatoon 2 Final Fest.Letztes aktuelles Video: Zusatzinhalte Big Block DLC