Hollow Knight: Silksong: Spielszenen von der E3 2019 mit der "Hornisse" - 4Players.de

Auch Hollow Knight: Silksong von Team Cherry ist auf der E3 2019 (beim Nintendo Treehouse) ausführlicher vorgestellt worden. Silksong war zunächst der "Hornet-DLC" und wurde im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Nachfolger von Hollow Knight. Präsentiert wurde das Auftaktgebiet "Moss Grotto", das an das Greenpath-Gebiet in Hollow Knight erinnert. Auch der Bosskampf gegen "Moss Mother" (5:40 Min) ist zu sehen. Im Anschluss wird ein vulkanisches Gebiet mit neuen Gegnern besucht. Zum Abschluss wird gegen "Lace" gekämpft. Die Kommentatorin meint, dass sie den Bosskampf vor der Präsentation ausführlicher studiert und sich die Kampfmuster eingeprägt hätte. Die Bosskämpfe werden als "reaktiv" beschrieben, da man sich auf das Verhalten der Gegner einstellen und entsprechend antworten müsse. Die Hauptfigur ist im Vergleich zu The Knight aus Hollow Knight akrobatischer, fällt schneller (weil sie größer ist) und heilt sich selbst stärker, während sich ihre Power-Ups um Silk (Seide) drehen.Diesmal schlüpfen Spieler in die Rolle des Charakters "Hornisse", die sich auf den Weg zum Gipfel des Königreichs macht, um mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren. Hollow Knight: Silksong soll ein neues Königreich, weitere Fähigkeiten, über 150 neue Gegner und ein Quest-System enthalten. Außerdem soll der "Silk-Soul-Modus" nach dem Durchspielen weitere Herausforderungen bieten. Es befindet sich für PC und Switch in Entwicklung. Produktbeschreibung : "Du schlüpfst in die Rolle von Hornet, der Prinzessin und Beschützerin von Hallownest, und erkundest ein völlig neues Königreich, das von Seide und Gesang regiert wird. Hornet wird gefangengenommen und in diese unbekannte Welt verschleppt. Dort muss sie sich gegen Feinde zur Wehr setzen und Geheimnisse ergründen, um die tödliche Reise zur Spitze des Königreichs zu überstehen."Letztes aktuelles Video: Enthüllungs-Trailer