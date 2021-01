Hollow Knight: Silksong: Agilere Hauptfigur, größere Levels, stärkere Gegner und gewohnter Schwierigkeitsgrad

Nach langer Sendepause hat Team Cherry einige Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong verkündet, und zwar in der EDGE Ausgabe 354 . Zusammenfassungen des Artikels findet man u.a. bei Resetera oder Nintendo Everything In Hollow Knight: Silksong steuert man Hornet. Die "Hornisse" kann sich im Vergleich zum Vorgänger (Knight) schneller bewegen, höher springen, Wandsprünge nutzen und auf Vorsprünge hochklettern. Aufgrund der größeren Bewegungsmöglichkeiten in der Vertikalen und ihrer Körpergröße, müssen die Levels bzw. die Umgebungen ohnehin größer ausfallen. Ihr Bewegungstempo und die neue Region "Pharloom" machten es außerdem erforderlich, dass die Feinde schlauer und schneller werden. Feinde in Silksong können z.B. nicht mehr dazu gebracht werden, von Plattformen zu fallen. Sie können Hornet auch besser verfolgen und kontern als jeder andere Gegner aus Hollow Knight. Außerdem werden sie vergleichsweise viel Schaden anrichten, wenn sie treffen. Dementsprechend kann sich Hornet selbst heilen, indem sie Seide verwendet, die sie von Feinden sammelt. Sie kann drei "Lebensbalken-Masken" auf einmal heilen. Insgesamt wird sich das Kampfgefühl verändern und soll eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Ari Gibson von Team Cherry erklärte: "Ihr verbringt mehr Zeit damit, entweder bei voller Gesundheit oder fast tot zu sein - und das Spielgeschehen springt quasi zwischen diesen beiden Zuständen hin und her."Hornet wird Aufgaben für Nicht-Spieler-Charaktere durchführen können, z.B. versteckte Gebiete finden oder Kämpfe meistern. Pinnwände in Pharloom sollen helfen, den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Diese "Nebenquests" werden aber nicht die organischen Quest-Reihen aus dem ersten Hollow Knight ersetzen. Sie sind lediglich eine Art Ergänzung. An speziellen "Werkbänken" wird man übrigens Gegenstände herstellen oder den Vorrat auffüllen können. Entsprechende Rezepte bekommt man von den Bewohnern von Pharloom.Die Entwickler versuchen, dass Silksong für neue Spieler zugänglich ist. Der Schwierigkeitsgrad soll dem des Originalspiels entsprechen. Zu Beginn soll man sich mit den neuen und den alten Spielmechaniken auseinandersetzen können. Hornet verfügt zu Beginn des Spiels nur über einen Bruchteil ihrer Kräfte, weil sie längere Zeit in einem Käfig gefangen gehalten wurde. Erst mit der Zeit gewinnt sie an Stärke. Das generelle Ziel wird es sein, die Zitadelle zu erklimmen. Abseits des Hauptziels wird es auch viele andere Gebiete zu erkunden geben, z.B. eine Lavawelt, die im ersten Teil gestrichen wurde. Die Musik wird wieder von Christopher Larkin komponiert.Hollow Knight befindet sich für PC und Switch (zeitexklusiv auf der Nintendo-Konsole) in Entwicklung. Ein Releasetermin wurde nicht genannt. Hollow Knight erschien im Februar 2017 für PC. Silksong war zunächst der "Hornet-DLC" für den ersten Teil und wurde im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Nachfolger.Letztes aktuelles Video: EnthüllungsTrailer