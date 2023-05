Hollow Knight: Silksong: Nachfolger zum Metroidvania-Meisterwerk doch noch verschoben

Hollow Knight Silksong: Ursprünglich für die erste Jahreshälfte geplant





Hey gang, just a quick update about Silksong.



We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.



Expect…



— Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023

Viel Verständnis für Verschiebung

Lange hatten sich Fans an die dünne Hoffnung geklammert, dass– das lang erwartete Sequel zum Indie-Meisterwerk – bis Mitte Juni 2023 tatsächlich erscheint.Denn auch wenn das verantwortliche Entwicklerstudio Team Cherry bislang mit einem Release-Termin hinter dem Berg gehalten hat, gab es von Xbox letztes Jahr eine: Beim Xbox und Bethesda-Showcase am 12. Juni 2022 hieß es, dass alle gezeigten Spiele spätestenserscheinen sollen – darunter auch Hollow Knight: Silksong.Noch ist dieses Datum zwar nicht erreicht und der, der am 11. Juni stattfinden soll, hat in vielen Fans die Fackel der Hoffnung noch einmal hell aufleuchten lassen. Doch Matthew Griffin, verantwortlich für das Marketing und Publishing rund um Hollow Knight: Silksong, überbrachte auf Twitter nun„Hey Leute, nur ein schnelles Update zu Silksong. Wir hatten geplant, es in der ersten Hälfte von 2023 zu veröffentlichen, aber die Entwicklung geht immer noch weiter. Wir sind begeistert, wie das Spiel sich entwickelt und es ist ziemlich groß geworden, daher wollen wir uns die Zeit nehmen, das Spiel so gut zu machen wie möglich. Erwartet weitere Details von uns, sobald wir uns dem Release nähern.“Offenbar hat man beialso nicht nur große Töne gespuckt: Hollow Knight Silksong hätte tatsächlich innerhalb des 2022 gesetzten Zeitrahmens und spätestens bis zum 12. Juni 2023 erscheinen sollen – wenn man die beiden darauffolgenden Juni-Wochen großzügig außen vor lässt. Daraus ist nun aber nichts geworden, Fans müssen sich alsoIn den Kommentaren unter dem Tweet herrscht weder Frust noch Wut, der überwiegende Anteil der Fans begegnet der Entscheidung von Team Cherry mit Verständnis und wünscht den Entwicklern weiterhin viel Erfolg. Auch das fälschlicherweiseattestierte Zitat über Verschiebungen wird bemüht:„Ein verschobenes Spiel wird letztendlich gut, aber ein schlechtes Spiel ist für immer schlecht“, heißt es mitunter in den Kommentaren. Vielleicht erscheint Hollow Knight Silksong ja trotzdem, welcher Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zufolgeveröffentlicht wird.