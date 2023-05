Hollow Knight: Silksong: Nach der jüngsten Verschiebung: Das Marketing zehrt an meinen Nerven

Hollow Knight: Silksong – Eine romantische erste Ankündigung

(Gedulds)Fäden und Funkstille

Das extreme Engagement der Fans

Ein Versprechen von außerhalb





That's exactly what we said.



— Xbox (@Xbox) June 12, 2022

Enttäuschung runterschlucken und in die Zukunft blicken

Während ich diese Zeilen schreibe, ist das Clownskostüm, das ich für das Xbox Games Showcase im Juni hervorgekramt hatte, schon wieder im Schrank verstaut:wird dort nämlich nicht zu sehen sein.Erst vor wenigen Tagen hat sich derund verraten, dass der Release von Silksong tatsächlich für die erste Jahreshälfte 2023 geplant war, nun aberwerden musste. Die von Xbox letztes Jahr versprochene Zeitspanne wird damit also nicht eingehalten undist diesem Hin und Her langsam nicht mehr gewachsen.Um meinen Gemütszustand zu erklären, müssen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit wagen: War Silksong ursprünglich alsfürgeplant, erfolgte am Valentinstag 2019 die Ankündigung, dass das Projekt nun doch ein eigenes Spiel werden soll. Zwei Minuten ist der dazugehörige Trailer lang und zeigt Protagonistin Hornet, wie sie ein neues Königreich erkundet.3,4 Millionen Mal wurde der Trailer allein auf dem Kanal von Entwicklerstudio Team Cherry angeschaut, dazu kommen über 6 Millionen auf dem YouTube-Kanal von Nintendo of America. Die Fans sind aus dem Häuschen und mitnur beim ersten Trailer hat sich Silksong längst in die Sphären der populärsten Indie-Spiele aller Zeiten geschossen.Die Ankündigung ist also mittlerweile über vier Jahre her und die Neuigkeiten zum Spiel von offizieller Seite lassen sich seitdem beinahe an einer Hand abzählen. Angesichts der Größe vonsehr verständlich: Das australische Entwicklerstudio besteht nur aus wenigen Mitarbeitern und wenn Silksong auch nur annähernd so grandios und geschliffen wird wie sein Vorgänger, dann braucht das eben seine Zeit.Schade ist dertrotzdem: Seit Dezember 2019 gab es auf der offiziellen Website keinen Blogeintrag mehr, die spärlichen Neuigkeiten zu Silksong werden von Fans im Austausch mit dem Marketing-Manager bei Discord oder aus Interviews von Team Cherry zusammengetragen.Und eins muss man den Fans lassen: Sie zeigen Einsatz. Besonders der Twitter-Nutzer DailySilksong hat sich dem Spiel mit Leib und Seele verschrieben und veröffentlicht, also seit über zwei Jahren, täglich ein neues Video unter der Prämisse: Gibt es Neuigkeiten zum sehnlich erwarteten Metroidvania-Nachfolger?Sein YouTube-Kanal verzeichnet mehr als 80.000 Abonnenten, auf Twitter folgen ihm immerhin mehr als 20.000 geduldige Fans. Auch wenn die meisten seiner Videos weniger als 30 Sekunden lang sind und schon auf dem Thumbnail zu erkennen ist, dass es nichts neues gibt, ist allein dasmehr als beeindruckend und wird offenbar auch von Fans geschätzt.Wie groß die Vorfreude auf Hollow Knight: Silksong ist, das lässt sich auch in den Live-Chats von Events regelmäßig beobachten: Keine Nintendo-Präsentation vergeht, ohne dass unzählige Fans in die Tasten hauen und nach der Indie-Fortsetzung rufen. Am 12. Juni 2022 stieg dannwie ein Engel aus dem digitalen Himmel herab, in den Händen einenAlle dort gezeigten Spiele sollten innerhalb eines Jahres erscheinen, also bis zum 12. Juni 2023 – auch Hollow Knight: Silksong. Ein Umstand, den man auch auf Nachfrage in einem Tweet nochmal. Team Cherry selbst hielt sich derweil bedeckt: Das australische Team schaltete sich nicht ein, hatte auch keine Ankündigung parat.Fans waren skeptisch, ob man sich bei Xbox wirklich mit den Entwicklern abgesprochen hatte oder vielleicht nur große Töne spuckte. Mittlerweile hat sich herausgestellt: Ja, der Plan war tatsächlich Hollow Knight: Silksongzu veröffentlichen, wenn man großzügigerweise die letzten beiden Juni-Wochen ignoriert. Dass daraus nichts geworden ist, steht ja bereits am Anfang des Artikels – es heißt also weiter warten.Das fälschlicherweisezugeschriebene Zitat über verschobene Spiele spare ich mir an dieser Stelle: Jeder weiß, dass mehr Zeit zu besseren Ergebnissen führt und die Entwickler auch nur Menschen mit hoffentlich normalen Arbeitszeiten ohne Crunch sind. Die dennoch aufkommende Enttäuschung, vor allem angesichts der sehr sporadischen Kommunikation, kann ich also nur herunterschlucken.Irgendwo bin ich ja außerdem selbst schuld an meiner Misere: Bis auf den Erscheinungszeitraum von Xbox hat man bisher schließlich keinen offiziellen Termin genannt und dass ich mich vommitreißen lasse, das kann ich Team Cherry auch schlecht vorwerfen. Bis es dann irgendwann so weit ist und Hollow Knight: Silksong wirklich das Licht der Welt erblickt, veröffentlicht man ja vielleicht noch das ein oder andere Update zum Spiel – gerne auch ohne Release-Termin.