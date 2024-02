Hollow Knight: Silksong: Release, Plattformen, Gameplay: Alle Infos zum heiß ersehnten Metroidvania-Sequel

Release von Hollow Knight: Silksong – Wann erscheint die Fortsetzung zum Indie-Hit?

Welche Plattformen werden bedient?

Worum geht es in Hollow Knight: Silksong?

Was erwartet euch in Sachen Gameplay?

Am vergangenen Valentinstag feierten nicht nur jede Menge Pärchen auf der ganzen Welt das Fest der Liebe, sondern auchein ganz besonderes Jubiläum.ist es nämlich her, seitdem das australische Entwicklerstudio Team Cherry das Sequel zu einem der besten und beliebtesten Metroidvanias aller Zeiten offiziell angekündigt hat. Was ursprünglich nur ein DLC werden sollte, entfaltet sich mittlerweile zu einem eigenständigen Spiel, zu dem wir euch nunzusammengefasst haben.Das größte Mysterium gleich zu Beginn: Dervon Hollow Knight: Silksong bleibt weiterhin unklar. Nachdem man bei dem Xbox-Showcase am 12. Juni 2022 felsenfest verkündete, dass das Metroidvaniaerscheinen würde, hatten Fans endlich einen Grund zur Hoffnung. Doch noch bevor der 12. Juni 2023 kommentarlos verstreichen konnte, meldete sich Matthew Griffin, der Marketing-Chef von Team Cherry, zu Wort.Tatsächlich sei der Release ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2023 geplant gewesen, doch das Spiel so groß geworden, dass manbräuchte, um wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis abzuliefern. Mit einemkam man seit dieser Ankündigung nicht um die Ecke, doch am diesjährigen Valentinstag versicherte Griffin auf dem offiziellen Discord-Server von Hollow Knight: Silksong erneut, dass man hart am Spiel arbeite.Kämpfte sich der kleine Käfer in Hollow Knight 2017 zunächst nur auf den PC, um es sich dann später auch auf allen anderen Plattformen gemütlich zu machen, dürfen sich Besitzer egal welcher Hardware dieses Mal von Anfang an freuen. So soll Hollow Knight: Silksong für den. Wer einen Rechner oder eine Konsole von Microsoft zuhause hat,Als Fortsetzung setzt Silksong natürlich direkt da ein, wo Hollow Knight aufgehört hat, auch wenndenjenigen vorbehalten bleibt, die das finale Pantheon mit allen Bossen des Spiels bewältigt haben – oder sich auf YouTube begeben, um die anderthalbminütige Videosequenz dort zu schauen. Fakt ist: In Silksong wird Hauptcharakter Hornetsein, sondern ein neues Königreich erkunden, in dem Musikinstrumente offenbar den Ton angeben.Auf welchesie dort treffen wird, lässt sich aus den bisherigen Trailern nur erahnen, doch ihr Ziel steht zumindest laut Spielbeschreibung auf Steam jetzt schon fest: Die leuchtende Kapellezu erklimmen. Was sie dort finden wird, bleibt abzuwarten; doch ihre Verbindung zu den Weavern im Deepnest wird definitiv eine Rolle spielen, wie auch schon die titelgebende Seide verrät, mit der Hornet ihre Gegner einwickelt.Spielerisch wird Silksong natürlich genau wie der Vorgänger einin dem die sich die herausforderndenmitabwechseln. Im bisherigen Gameplay-Material lassen sich aber schon eine ganze Menge Unterschiede feststellen, die die wendige Weberin im Gegensatz zum vorherigen Protagonisten mitbringt: Ein, darunter mobile Kreissägen und schwebende Dornen zum Beispiel, kleine Magmabomben oder schwebende Helferlein.Dazu kommt, dass Hornetals der kleine Käferritter ist: Sie kann sich mit ihrer Seide wie Spider-Man zu Plattformen schwingen, kraxelt an kleinen Vorsprüngen hoch und macht Salti über fiese Feinde. Davon warten natürlich auch eine ganze Reihe neuer auf euch, darunter, die schon im Erstling für schwitzige Hände gesorgt haben. Wann ihr all das aus erster Hand genießen könnt, steht aufgrund des noch fehlenden Release-Termins von Hollow Knight: Silksong aktuell noch in den Sternen.