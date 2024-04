Hollow Knight: Silksong – Ein neuer Brotkrumen für hungernde Fans





Hollow Knight: Silksong has a Microsoft Store page now! o/https://t.co/KSw5Gg9lBs



— Matthew Griffin (@griffinmatta) April 1, 2024

Angesichts der spärlichen Informationslage klammern sichbezüglichmittlerweile an jeden noch so kleinen Fetzen Neuigkeit – und hatten jüngst Angst vor dem 1. April.Der erste Tag des vierten Monats gilt schließlich gemeinhin als sehr unsicher, wenn es um neue Informationen geht: Alles könnte sich in Wirklichkeit als Aprilscherz entpuppen, egal, wie wahrscheinlich der Hinweis auch wirken mag. Dass Hollow Knight: Silksong nun seinehat, ist allerdings kein Witz; und entfacht abermals das Feuer der Hoffnung unter Fans.Darauf hingewiesen haben gleich mehrere Twitter-Nutzer, unter anderem aber auch aus erster Hand:, verantwortlich für das Marketing und Publishing rund um Hollow Knight: Silksong, teilte dieam gestrigen 1. April. Angesichts des Datums erwarteten viele natürlich einen Scherz; und verewigten ihre Reaktionen entsprechend in den Kommentaren.Und tatsächlich führt der von Griffin gepostete Link zur Xbox Store-Seite von Hollow Knight: Silksong, auf der natürlich immer noch kein konkreter (oder auch nur schwammiger) Release-Termin prangt. Stattdessen dort zu sehen: Ein, also eine Kennzeichnung des Entertainment Software Ratings Board.Einen Hinweis darauf,an Silksong fortgeschritten ist, liefert weder das eine noch das andere; in der Vergangenheit wurden solche Ratings aber häufig erst ausgegeben, wenn Spiele sich ihrer Veröffentlichung näherten. Angesichts der, die das lang erwartete Sequel zu Hollow Knight fest im Griff hat, freuen sich Fans wirklich über jede Neuigkeit – und sei sie noch so unwichtig oder unscheinbar.Ob dernun fast vor der Tür steht oder noch etwaige Monate auf sich warten lässt, das wissen wohl nur die Entwickler bei Team Cherry. Wenn ihr genauso ungeduldig seid wie wir, legen wir euch noch einmalans Herz. Dort erfahrt ihr, was wir bislang zum Spiel wissen – und welcherund um den Release-Termin veranstaltet wird.