Bandai Namco Entertainment Europe wird Disney Tsum Tsum Festival am 8. November 2019 für Nintendo Switch veröffentlichen.Bis zu vier Spieler treten in dem Partyspiel gegeneinander oder in Teams in den diversen Mini-Spielen an. Die Spiele reichen von "Tsum-Tsum-Mania", in dem Spieler UFOs abschießen, bis hin zu "Eiskugel-Stapler", in dem Eiskugeln gestapelt und balanciert werden müssen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer