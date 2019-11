Disney Tsum Tsum Festival: Startschuss für die Minispiele-Sammlung - 4Players.de

Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch) Screenshot - Disney Tsum Tsum Festival (Switch)

Bandai Namco Entertainment hat die Minispiele-Sammlung Disney Tsum Tsum Festival am 8. November 2019 für Nintendo Switch veröffentlicht . Der für bis zu vier Spieler ausgelegte Partyspaß ist sowohl als Downlaod via eShop (Preis: 49,99 Euro) als auch als Boxversion im Einzelhandel erhältlich.Zum Inhalt heißt es vom Publisher: "Weltweit können die Fans in Disney TSUM TSUM FESTIVAL ihre liebsten Disney- und Pixar-Charaktere sammeln und mit diesen erstmals als TSUM TSUMS auf Konsolen spielen. Disney TSUM TSUM Festival beinhaltet nicht nur das klassische TSUM-TSUM-Puzzle, sondern auch verschiedene andere Spiele, darunter Bläschen-Hockey, Tsum-Jagd und viele mehr. Alle Spiele können mit bis zu vier Personen gespielt werden, sodass jeder am 'TSUM'-Spaß teilhaben kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer