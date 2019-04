BoxBoy! + BoxGirl!: Demo im eShop verfügbar - 4Players.de

Im Nintendo eShop kann eine spielbare Demo von BoxBoy! + BoxGirl! runtergeladen werden. Zwei Spielmodi und zahlreiche Puzzles können laut Nintendo ausprobiert werden. Die Vollversion von BoxBoy! + BoxGirl! soll am 26. April 2019 erscheinen."Jede Menge neuer Level, zwei Charaktere, zwei Spielmodi, darunter ein Koop-Modus: Mit über 270 Leveln ist BOXBOY! + BOXGIRL! das bisher umfangreichste Spiel der Serie. Erstmals können sich zwei Spieler in einem kooperativen Modus zusammentun, um die herausfordernden Rätsel gemeinsam zu knacken. Und wer alleine spielt, kann im Modus Team-Abenteuer jeweils zwischen den beiden viereckigen Charakteren Qbby und Qucy hin und her wechseln. Obendrein dürfen sich diejenigen, die alle kniffligen Rätsel gemeistert haben, zur Belohnung in ein neues Abenteuer mit dem langen Qudy stürzen", schreibt Nintendo Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer