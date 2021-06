Rune Factory 5: Mischung aus Lebenssimulation und Rollenspiel erscheint Anfang 2022 in Europa

Temporeiche Action-RPG-Kämpfe: In flotten Gefechten schließen sich Spielern diverse Bewohner Rigbarths an, um mächtige und stilvolle Kombinationsangriffe zu entfachen und die Action-RPG-Kämpfe mit Teamwork und strategischen Elementen zu bereichern.

Freunde und Geliebte: Spieler leben und arbeiten mit den Bewohnern von Rigbarth zusammen, wodurch sie Freund- und Liebschaften schmieden und diese sogar vor den Altar bringen können.

Entspannende Lebenssimulation: Ab und zu brauchen Abenteurer auch eine Pause, weshalb das Stadtleben mit diversen Tätigkeiten wie gemütlicher Farm-Arbeit oder großen Feierlichkeiten zu entspannen weiß.

Lebhafter Anime-Stil: Vollständig animierte Zwischensequenzen und die detailreiche 3D-Welt werden dank des dynamischen Anime-Stils zum Leben erweckt.

Das im Mai in Japan veröffentlichte Action-Rollenspiel Rune Factory 5 wird Anfang 2022 auch in Europa für Nintendo Switch erscheinen, wie Marvelous! im Rahmen der E3 bekanntgab. Es wird sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel erhältlich sein. Weiter heißt es vom Hersteller: "Die zusätzliche Zeit zwischen der japanischen und westlichen Veröffentlichung hilft den Entwicklern dabei, das Spiel weiter zu verfeinern und Spielern das beste Erlebnis zu ermöglichen. Rune Factory 5 wird in Europa über eine Lokalisierung mit deutschen, englischen und französischen Texten verfügen.In Rune Factory 5 wählen Spieler mit den Charakteren Alice oder Ares ihre Hauptfigur, mit der sie sich von der Ortschaft Rigbarth aus auf ein Abenteuer begeben. Ihre Mission: als Ranger der friedenstiftenden Einheit SEED verlorene Erinnerungen bergen. Dabei erkunden sie weitläufige Dungeons und besiegen gefährliche Monster. In Rigbarth haben Spieler wiederum die Möglichkeit, Felder oder Beziehungen zu diversen Charakteren zu pflegen sowie ihr Glück und Frieden in der Ortschaft zu finden.Fans und Neulinge erleben ein verbessertes Action-RPG-Kampfsystem und meistern acht verschiedene Waffen, darunter Doppelklingen, Speere und Äxte. Ikonische Merkmale wie das Management der Farm, Stadt-Quests sowie Feste im Ort dürfen natürlich nicht fehlen. Egal, ob die Stadt vor einem Monsterangriff beschützt werden muss, die Ortsbewohner Hilfe bei ihren Problemen benötigen oder Spieler ihre grünen Daumen zum Einsatz bringen – Rune Factory 5 bietet ein Abenteuer, welches seinesgleichen sucht, wenn es Anfang 2022 auf Nintendo Switch erscheint."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer