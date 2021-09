Rune Factory 5: Mischung aus Lebenssimulation und Rollenspiel hat einen Termin im kommenden Jahr

Mit gezähmten Monstern oder Stadtbewohnern an ihrer Seite erkunden Spieler eine riesige Welt.

Marvelous Europe hat in der nächtlichen Nintendo Direct das Veröffentlichungsdatum des Nintendo-Switch-Titels Rune Factory 5 ab 59,99€ bei kaufen ) enthüllt. Die Fortsetzung der Simulations-Rollenspiel-Reihe wird in Europa am 25. März 2022 erscheinen - und zwar physisch und digital.In Rune Factory 5 wählen Spieler einen der Charaktere Alice oder Ares als ihre Hauptfigur, mit der sie sich von der Ortschaft Rigbarth aus auf ein Abenteuer begeben. Ihre Mission: Als Ranger der friedenstiftenden Einheit SEED verlorene Erinnerungen bergen. Dabei erkunden sie Dungeons, besiegen Monster, bestellen nahegelegenes Farmland und bauen Freundschaften mit anderen Charakteren auf, um ihr Glück in Rigbarth zu finden.Als eine der Neuerungen wird im Trailer die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen vorgestellt. Demnach können Spieler in der Rolle ihres gewählten Protagonisten Beziehungen und Ehen mit sowohl männlichen als auch weiblichen Heiratskandidaten eingehen. Marvelous berichtet, dass diese Möglichkeit zu den lang gewünschten Merkmalen für die Rune Factory-Reihe gehöre."Fans und Neulinge erleben ein verbessertes Action-RPG-Kampfsystem und meistern den Umgang mit acht verschiedenen Waffen, darunter Doppelklingen, Speere und Äxte. Ikonische Merkmale wie das Management der Farm, Stadt-Quests sowie Feste im Ort dürfen natürlich nicht fehlen. Egal, ob die Stadt vor einem Monsterangriff beschützt werden muss, die Ortsbewohner Hilfe bei ihren Problemen benötigen oder Spieler ihre grünen Daumen zum Einsatz bringen – Rune Factory 5 bietet ein Abenteuer, welches seinesgleichen sucht, wenn es für Nintendo Switch erscheint.Im neuesten Teil der Rune Factory-Simulations-RPG-Reihe starten Spieler in ein großes Abenteuer in einer fantastischen Welt. An Amnesie leidend, landet die gewählte Hauptfigur in einer kleinen, von der Natur gesegneten Ortschaft. Dort wird sie Teil einer friedenstiftenden Organisation und beginnt ihr neues Leben. Neben den gewöhnlichen Aufgaben können Spieler auch Felder pflegen, die Angelrute am nächstgelegenen Fluss auswerfen und viele weitere Aktivitäten durchführen. Gemeinsam mit den Stadtbewohnern stellen sie sich dem Kampf gegen Monster und entfesseln dabei mächtige Kombinationsangriffe – nur eines der neuen Merkmale, die das Spiel der Reihe mitbringt. So bereitet Rune Factory 5 einem neuen und aufregenden Abenteuer die Bühne.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer