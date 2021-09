deltarune: Chapter 2: Kostenlose Fortsetzung des Undertale-Ablegers steht auf PC, PS4 und Switch bereit

Aktualisierung vom 24. September 2021, 11:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. September 2021, 08:32 Uhr:





DELTARUNE Chapter 2 has now been released for free.

DELTARUNE Chapter 2ãŒç„¡æ–™ã§é ä¿¡ã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

Steam: https://t.co/N6GL7Io5RZ

Itchio (DRM free): https://t.co/Xb5ahCUJzA

Soundtrack: https://t.co/Ju5KHbf72R



Inzwischen wurde das zweite Kapitel von deltarune auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download der ersten beiden Kapitel via PlayStation Store und eShop ist wie auch auf dem PC kostenlos.Am 17. bzw. 18. September 2021 hat Toby Fox das zweite Kapitel seines Undertale -Ablegers deltarune als kostenloses Update für PC veröffentlicht Zugang erhält man, in dem man die aktualisierte Demo via Steam oder itch.io herunterlädt. Ursprünglich hätte nur das erste Kapitel gratis sein sollen. Jetzt soll man aber erst ab Kapitel drei zur Kasse gebeten werden. Insgesamt sind fünf Kapitel des parallel zu Undertale (zum Test ) spielenden und erneut auf Gewaltzwang verzichtenden 2D-Rollenspiels für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant. Wann diese erscheinen sollen, ist allerdings nicht bekannt.