We. The Revolution: Richteramt während der Französischen Revolution steht bereit - 4Players.de

Polyslash und Klabater haben ihr Strategiespiel We. The Revolution , in dem man in die schwierige Rolle eines Richters während der Französischen Revolution schlüpft, am 21. März 2019 für PC veröfffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die Nutzerreviews auf Steam sind die bislang "sehr positiv" (81 Prozent von 158 Reviews sind positiv). Auf GOG liegt der Bewertungsschnitt derzeit bei 3,9 von 5 Sternen.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "We. The Revolution ist ein einzigartiges Spiel mit einem einmaligen Zeichenstil, das die blutigen, paranoiden Zeiten der Französischen Revolution einfängt, in denen Freund und Feind kaum zu unterscheiden waren. Bahne dir als Richter des Revolutionstribunals deinen Weg durch diesen moralischen Morast, fälle Urteile, spiele gefährliche politische Spielchen und tue alles, was in deiner Macht steht, um nicht selbst als Feind der Revolution der Guillotine zum Opfer zu fallen. Und dann wäre da noch deine Familie, mit der du deine Entscheidungen allabendlich diskutierst, und die nicht immer deiner Meinung sein wird.In We. The Revolution wirst du mit Situationen in der moralischen Grauzone konfrontiert werden, in denen es keine einfachen Lösungen gibt, und in denen auch deine Entscheidungen niemals ausschließlich positiv aufgenommen werden. Die Macht, über Leben und Tod entscheiden zu können, ist gleichermaßen eine schwere Bürde als auch eine wichtige Verantwortlichkeit sowie Möglichkeit, das Schicksal der Revolution zu bestimmen. Vergiss das niemals, während du Urteile fällst, deinen Spionen Anweisungen erteilst, Reden hältst und hinter den Kulissen deine Intrigen spinnst. Das Spiel richtet sich vor allem an Spieler, die Gefallen daran haben, moralische Dilemmas zu entwirren, komplexe persönliche Entscheidungen zu treffen und sich in einer Welt voller ausgeklügelter politischer Intrigen zurechtzufinden." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer