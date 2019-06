We. The Revolution: Jetzt können auch Konsolenspieler Richter während der Französischen Revolution werden - 4Players.de

Polyslash und Klabater haben ihr bereits im März für PC erschienenes Strategiespiels We. The Revolution (zum Test ) am 25. Juni 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store und eShop schlägt mit jeweils 19,99 Euro zu Buche, während im PlayStation Store 23,99 Euro fällig werden. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten aktuell zehn Prozent Rabatt und zahlen 21,59 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "We. The Revolution ist ein außergewöhnliches Spiel mit eigenem Art-Stil, das in der blutgetränkten und paranoiden Welt der Französischen Revolution spielt, in der es oft schwer ist, Freund von Feind zu unterscheiden. Als Richter des Revolutionstribunals verabschiedest Du Urteile und spielst ein gefährliches politisches Spiel.Die Macht über menschliches Leben und Tod ist eine schwere Bürde, die das Schicksal der Revolution beeinflussen kann. Daran musst Du jedes Mal denken, wenn Du ein Urteil im Gerichtssaal verabschiedest, während Du Deinen Agenten Aufgaben zuteilst, und politische Intrigen spinnst. We. The Revolution ist vor allem an Spieler gerichtet, die sich für moralische Zwickmühlen und komplexe persönliche Entscheidungen begeistern, und in eine Welt voller anspruchsvoller Intrigen eintauchen möchten. Nimm an einem Mix aus Genres teil, verbinde gesammelte Beweise mit Intrigen und rundenbasierter Taktik."Letztes aktuelles Video: Console Edition Teaser